Как «работают» мошенники сегодня и можно ли себя обезопасить? Эксперты рассказали всю кухню лживых звонков

Цифровой обман. Сколько обращений ежедневно фиксируется правоохранителями? Почему уловки могут сработать даже на самого осведомленного белоруса? И каковы реальные суммы финансовых утечек? На площадке ток-шоу «По существу» эксперты рассказали всю кухню лживых звонков. Жертвой может стать абсолютно каждый. Кто сегодня находится под прицелом кибермошенников?

Иван Судникович, заместитель начальника главного управления центрального аппарата Следственного комитета Беларуси:

Потерпевшими могут стать граждане любого возраста, абсолютно любой страны. Киберпреступность атакует граждан всех стран. Беларусь – одна из самых безопасных стран в мире. Еще 20 лет назад у нас было 200 тысяч преступлений. Сейчас 60 тысяч в год совершается преступлений. Это говорят все аналитики, но с киберпреступностью ситуация другая. Несмотря на то, что правоохранительная система и все заинтересованные госорганы установили фактически щит, защиту от кибермошенников со всех сторон. Сейчас им, конечно, неудобно совершать эти преступления, поскольку их действия все вычисляются, блокируются переводы и так далее. Осталась у них последняя такая лазейка, это достучаться, дозвониться до потерпевшего, вне зависимости от того, кто он такой, какого возраста и пола, вынудить самого перевести эти деньги для того, чтобы наши аналитические системы это не распознали.

Иван Судникович:

Парадоксальная ситуация именно в том, и мы должны это понять, что мир сегодня изменился, и все белорусы, и мы, присутствующие в зале, должны понять, что киберпреступность никуда не уйдет. Мы жить с ней будем постоянно. Геополитическая обстановка об этом говорит. Нас будут атаковать всегда. Граждане должны понимать, если мне звонят с неизвестного номера, я, конечно, должен включить у себя в мозгу первую мысль: это мошенники. Дальше проверять. Поэтому портрета нет. Звонят всем абсолютно. В дальнейшем, исходя из диалога, видят, как можно на потерпевшего воздействовать. В зоне риска – каждый! Почему даже ученые попадаются на уловки мошенников?

Екатерина Сапего, доцент кафедры кадровой политики и психологии управления Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Мы можем утверждать о том, что люди умные думают, что не попадутся на уловки мошенников. В этом весь и секрет, что они считают себя в безопасности, но на самом деле это не так. Доказано, что интеллект здесь не имеет никакого отношения к тому, что человек попадется или не попадется на уловки мошенников. То есть здесь нет ни возрастных, ни половых рамок. Даже попадались на уловки мошенников и доктора наук, и профессора. То есть мошенники действуют именно методом внушения. Конечно же, есть категория людей, которая более предрасположена к попаданию на удочку мошенников. То есть те люди, которые одинокие, для них в радость будет общение. Пожилые, конечно же, в зоне риска. Люди неосведомленные, которые не интересуются новыми схемами мошенничества. Люди, которые изолированы. Также еще один интересный прием, бывали случаи, когда мошенники звонят очень рано, допустим, в 6 утра тому же работнику, который очень гиперответственный, представляются руководителем. Действительно, есть такой в психологии феномен, когда люди наиболее внушаемы утром, когда они еще в растерянности, или перед отходом ко сну. Депутат рассказал, как государство блокирует переводы преступникам

Игорь Пашков, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Вы знаете, на законодательном уровне в Республике Беларусь достаточно часто выходит с инициативой Министерство внутренних дел. Одной из инициатив была подготовка и подписание главой государства Указа «О мерах по противодействию несанкционированным платежным операциям». Я не буду долго рассказывать о механизме этом, но самое основное в этом механизме то, что существует реальная возможность приостанавливать расходные операции по скомпрометированным счетам. Есть определенная база в Нацбанке, она сопряжена с Министерством внутренних дел, те банковские счета, на которые уходили деньги, скажем так, уже скомпрометированные. Есть возможность в течение суток заблокировать эту транзакцию, оставить деньги в республике. А потом уже, когда проводится проверка, Министерство внутренних дел подключается к этой работе и, безусловно, тогда устанавливается, откуда эти деньги, кто их перечислял, куда их перечисляли, каким образом и для чего. Этот механизм на сегодняшний очень четко работает.

Игорь Пашков:

Кроме того, главой государства также подписан Указ «Об обращении цифровых знаков (токенов)», по которым физические лица могут совершать эти сделки только через резидентов Парка высоких технологий. Но, опять же, скажу, что мошеннические схемы постоянно обновляются, они практически каждый день что-то новое, какие-то схемы появляются. И наши правоохранители тоже не стоят на месте, и мы должны идти просто на шаг впереди преступников. На сегодняшний день Министерство внутренних дел также выступило с рядом инициатив законодательных, над которыми сейчас мы будем работать. Здесь инициативы касаются того, чтобы установить ответственность для лиц, которые способствуют совершению мошеннических действий. Мошенничество посредством торговых площадок распространено среди школьников?

Иван Судникович:

Вторая сторона медали, и должны в том числе родители это слышать, когда вовлекаются в преступную деятельность. У нас уголовная ответственность введена с 14 лет за совершение хищений. Много случаев у нас в нашей практике, когда вовлекаются в различные группировки либо самостоятельно совершают преступления. В интернете находят схему какую-то, например, путем распространения фишинговых ресурсов либо вымогательства и так далее. И совершают такие преступления. Очень распространено мошенничество сегодня посредством торговых площадок, Instagram, когда заводится объявление о том, что продает. К сожалению, школьники также совершают такие преступления, и мы вынуждены привлекать к ответственности за совершение данных деяний. Уголовная ответственность наступает, если человек осознает преступление?