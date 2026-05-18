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Сергеенко: мы строим таким образом, чтобы природа и современные технологии работали на благо людей

18 мая 2026 18:12
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Беларусь заявляет о себе как о полноценном участнике глобальной повестки устойчивого развития. В Баку проходит Всемирный форум городов под эгидой Организация Объединенных Наций – одна из крупнейших международных площадок, где обсуждают, каким будет город будущего, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Доступное жилье и «умные» технологии – в Баку проходит Всемирный форум городов под эгидой ООН.

Сергеенко: мы строим таким образом, чтобы природа и современные технологии работали на благо людей-2

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси: 
Беларусь активно развивает концепцию устойчивых городов, где энергоэффективные дома соседствуют с парковыми территориями и продуманным благоустройством. Мы строим таким образом, чтобы природа и современные технологии работали вместе на благо людей. Одним из хорошо зарекомендовавших в республике способов решения жилищного вопроса является предоставление гражданам арендного жилья. Делается акцент на дальнейшем наращивании объемов жилищного строительства с последующим развитием индивидуальной жилой застройки. Цель соответствующих действий – повышение качества жизни людей, предоставление им возможности пользоваться безопасным, комфортным и доступным жильем.

Форум продлится до 22 мая. Но его главные итоги, зафиксированные в «Бакинском призыве к действию», уже формируют новую дорожную карту для городов, в которых нам предстоит жить.

# Государственная политика в области жилищного строительства # Игорь Сергеенко

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