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Об экспедициях и Национальном историческом музее – Вадим Лакиза в «Рецепте настоящего белоруса»

18 мая 2026 19:59
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В новом выпуске «Рецепта настоящего белоруса» – Вадим Лакиза, директор Института истории НАН Беларуси.

Об экспедициях и Национальном историческом музее – Вадим Лакиза в «Рецепте настоящего белоруса»-2

Вадим Лакиза, директор Института истории НАН Беларуси:
Исторический день. Точно впишем в историю Беларуси.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Очень полезно. Овощи на гриле и стейк.

Об экспедициях и Национальном историческом музее – Вадим Лакиза в «Рецепте настоящего белоруса»-4

Александр Осенко:
Вот любимое ваше блюдо в экспедициях.

Вадим Лакиза:
Сальса, потом тушенка. И когда ты все перемешиваешь с макаронами, вообще…

Об экспедициях и Национальном историческом музее – Вадим Лакиза в «Рецепте настоящего белоруса»-6

Александр Осенко: 
Самый ценный артефакт.

Вадим Лакиза:
Понимаю, что я вижу очень важный для меня предмет.

Александр Осенко: 
Ваша жена хотела, чтобы ее муж был капитаном дальнего плавания.

Вадим Лакиза:
Заходишь на дискотеку, выбираешь самую красивую. Любовь первого взгляда.

Об экспедициях и Национальном историческом музее – Вадим Лакиза в «Рецепте настоящего белоруса»-8

Александр Осенко: 
Будущий наш Национальный исторический музей.

Вадим Лакиза:
Концепцию обозначил глава государства. Пройти по всем залам и выйти оттуда патриотом Беларуси.

В археологической экспедиции такого не всегда удавалось нам пожарить.

Смотрите новый выпуск 24 мая в 10:15 на «РТР-Беларусь».

# Вадим Лакиза # Александр Осенко

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