Об экспедициях и Национальном историческом музее – Вадим Лакиза в «Рецепте настоящего белоруса»

В новом выпуске «Рецепта настоящего белоруса» – Вадим Лакиза, директор Института истории НАН Беларуси.
В новом выпуске «Рецепта настоящего белоруса» – Вадим Лакиза, директор Института истории НАН Беларуси.
Вадим Лакиза, директор Института истории НАН Беларуси:
Исторический день. Точно впишем в историю Беларуси.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Очень полезно. Овощи на гриле и стейк.
Александр Осенко:
Вот любимое ваше блюдо в экспедициях.
Вадим Лакиза:
Сальса, потом тушенка. И когда ты все перемешиваешь с макаронами, вообще…
Александр Осенко:
Самый ценный артефакт.
Вадим Лакиза:
Понимаю, что я вижу очень важный для меня предмет.
Александр Осенко:
Ваша жена хотела, чтобы ее муж был капитаном дальнего плавания.
Вадим Лакиза:
Заходишь на дискотеку, выбираешь самую красивую. Любовь первого взгляда.
Александр Осенко:
Будущий наш Национальный исторический музей.
Вадим Лакиза:
Концепцию обозначил глава государства. Пройти по всем залам и выйти оттуда патриотом Беларуси.
В археологической экспедиции такого не всегда удавалось нам пожарить.
Смотрите новый выпуск 24 мая в 10:15 на «РТР-Беларусь».