Об экспедициях и Национальном историческом музее – Вадим Лакиза в «Рецепте настоящего белоруса»

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: Очень полезно. Овощи на гриле и стейк.

Вадим Лакиза, директор Института истории НАН Беларуси: Исторический день. Точно впишем в историю Беларуси.

Вадим Лакиза: Сальса, потом тушенка. И когда ты все перемешиваешь с макаронами, вообще…

Александр Осенко: Вот любимое ваше блюдо в экспедициях.

Александр Осенко:

Самый ценный артефакт.

Вадим Лакиза:

Понимаю, что я вижу очень важный для меня предмет.

Александр Осенко:

Ваша жена хотела, чтобы ее муж был капитаном дальнего плавания.

Вадим Лакиза:

Заходишь на дискотеку, выбираешь самую красивую. Любовь первого взгляда.