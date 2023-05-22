Лукашенко: удушить нас не получилось, потому что мы с Россией вместе взялись тянуть этот воз

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы всегда говорили, что наш успех в России – это регионы. Я вижу, наблюдаю, вы много бываете в регионах, и это правильно. К нам приезжают губернаторы, мы их принимаем на самом высоком уровне, обсуждаем проблемы. Здесь также динамика какова? Каково отношение там, на местах, к Беларуси, к белорусской продукции. Удушить нас не получилось – ни Россию, ни тем более Беларусь. И это благодаря во многом тому, что все-таки мы с Россией вместе взялись тянуть этот воз. Мы используем российские направления по логистике: это и порт, и железная дорога, автомобильный транспорт. Здесь какие проблемы? Я знаю, вы вникали и обязаны контролировать наше портовое хозяйство, которое мы развиваем в России, железнодорожное направление – где там узкие места. Мы договаривались с Россией, что мы разошлем их. И, естественно, автомобильный транспорт – каботажные перевозки и так далее.