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Лукашенко: удушить нас не получилось, потому что мы с Россией вместе взялись тянуть этот воз

22 мая 2023 16:40
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Тенденции в белорусско-российских экономических отношениях, сотрудничество с регионами, нерешенные вопросы и повестка высшего уровня. Об этом сегодня, 22 мая, говорили во Дворце Независимости. Президент Беларуси принял с докладом посла нашей страны в России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встреча прошла накануне II Евразийского форума, саммита ЕАЭС и переговоров лидеров наших стран. Они запланированы на среду, 24 мая, в Москве. 

Лукашенко: удушить нас не получилось, потому что мы с Россией вместе взялись тянуть этот воз-1

Отдельно глава государства остановился на взаимодействии с регионами России. В свое время мы сделали ставку на такое точечное сотрудничество. Сегодня оно дает свои плоды. Достаточно взглянуть на количество взаимных визитов. 

Лукашенко: удушить нас не получилось, потому что мы с Россией вместе взялись тянуть этот воз-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Мы всегда говорили, что наш успех в России – это регионы. Я вижу, наблюдаю, вы много бываете в регионах, и это правильно. К нам приезжают губернаторы, мы их принимаем на самом высоком уровне, обсуждаем проблемы. Здесь также динамика какова? Каково отношение там, на местах, к Беларуси, к белорусской продукции. Удушить нас не получилось ни Россию, ни тем более Беларусь. И это благодаря во многом тому, что все-таки мы с Россией вместе взялись тянуть этот воз. Мы используем российские направления по логистике: это и порт, и железная дорога, автомобильный транспорт. Здесь какие проблемы? Я знаю, вы вникали и обязаны контролировать наше портовое хозяйство, которое мы развиваем в России, железнодорожное направление – где там узкие места. Мы договаривались с Россией, что мы разошлем их. И, естественно, автомобильный транспорт – каботажные перевозки и так далее. 

Лукашенко: удушить нас не получилось, потому что мы с Россией вместе взялись тянуть этот воз-7

Позже, общаясь с журналистами, посол подробно остановился на некоторых пунктах, которые обсуждали в кабинете Президента. Что касается логистики, то два важнейших документа уже ратифицированы и готовы к подписанию. Поэтапно будут разрешены и нюансы каботажных перевозок. Такой опцией можно будет воспользоваться уже в следующем году. Расставлены акценты и в сотрудничестве с регионами. Дмитрий Крутой анонсировал ряд визитов российских губернаторов в Минск. И на конкретных примерах обозначил интересы Беларуси. 

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# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко # Дмитрий Крутой # Фотофакт

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