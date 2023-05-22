Лукашенко: удушить нас не получилось, потому что мы с Россией вместе взялись тянуть этот воз

Тенденции в белорусско-российских экономических отношениях, сотрудничество с регионами, нерешенные вопросы и повестка высшего уровня. Об этом сегодня, 22 мая, говорили во Дворце Независимости. Президент Беларуси принял с докладом посла нашей страны в России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встреча прошла накануне II Евразийского форума, саммита ЕАЭС и переговоров лидеров наших стран. Они запланированы на среду, 24 мая, в Москве.
Отдельно глава государства остановился на взаимодействии с регионами России. В свое время мы сделали ставку на такое точечное сотрудничество. Сегодня оно дает свои плоды. Достаточно взглянуть на количество взаимных визитов.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы всегда говорили, что наш успех в России – это регионы. Я вижу, наблюдаю, вы много бываете в регионах, и это правильно. К нам приезжают губернаторы, мы их принимаем на самом высоком уровне, обсуждаем проблемы. Здесь также динамика какова? Каково отношение там, на местах, к Беларуси, к белорусской продукции. Удушить нас не получилось – ни Россию, ни тем более Беларусь. И это благодаря во многом тому, что все-таки мы с Россией вместе взялись тянуть этот воз. Мы используем российские направления по логистике: это и порт, и железная дорога, автомобильный транспорт. Здесь какие проблемы? Я знаю, вы вникали и обязаны контролировать наше портовое хозяйство, которое мы развиваем в России, железнодорожное направление – где там узкие места. Мы договаривались с Россией, что мы разошлем их. И, естественно, автомобильный транспорт – каботажные перевозки и так далее.
Позже, общаясь с журналистами, посол подробно остановился на некоторых пунктах, которые обсуждали в кабинете Президента. Что касается логистики, то два важнейших документа уже ратифицированы и готовы к подписанию. Поэтапно будут разрешены и нюансы каботажных перевозок. Такой опцией можно будет воспользоваться уже в следующем году. Расставлены акценты и в сотрудничестве с регионами. Дмитрий Крутой анонсировал ряд визитов российских губернаторов в Минск. И на конкретных примерах обозначил интересы Беларуси.
Читайте также:
Лукашенко: «Как докладывает правительство, почти нет никаких проблем». Президент принял с докладом посла в России
Крутой: «Президент особый акцент сделал на Дальнем Востоке». Посол анонсировал визиты губернаторов РФ в Минск
«Я в это мало верю». Что обсуждали Лукашенко и Крутой на встрече?