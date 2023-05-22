«Я в это мало верю». Что обсуждали Лукашенко и Крутой на встрече?

Тенденции в белорусско-российских экономических отношениях, сотрудничество с регионами, нерешенные вопросы и повестка высшего уровня. Об этом сегодня, 22 мая, говорили во Дворце Независимости. Президент Беларуси принял с докладом посла нашей страны в России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встреча прошла накануне II Евразийского форума, саммита ЕАЭС и переговоров лидеров наших стран. Они запланированы на среду, 24 мая, в Москве.

В том числе и в связи с этим Александр Лукашенко считает важным провести ревизию прежде всего экономических отношений. Да, товарооборот растет – за первый квартал года плюс почти 900 миллионов долларов. К тому же впервые нам удалось достичь положительного сальдо. Очевидно белорусско-российское совместное противостояние санкционным вызовам не позволило обрушить экономики двух стран. Минск и Москва взялись за реализацию союзных программ в сферах, где после ухода партнеров из недружественных стран нужно закрыть оголившиеся ниши. Договоренности есть и в промышленности, и в микроэлектронике. Но за этим успехом важно не упустить из виду другие нюансы, настаивает Президент.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы много встречаемся с президентом России не для того, чтобы посмотреть друг на друга, хотя и это важно – настроения президентов всегда важны. Тем не менее мы старались помочь правительствам развязать какие-то узлы, в том числе и вам. Все ли решено с нашей стороны? Есть ли какие-то вопросы к президентам и правительствам? Как мне докладывает правительство, почти нет никаких проблем. Я в это мало верю, я вижу по ситуации, что все-таки проблемы есть, нестыковки какие-то. Иногда бюрократизм. Кто в этом виноват?

Чтобы, встречаясь послезавтра в Москве, мы с президентом России Путиным могли обсудить и снять те проблемы, которые вообще не должны быть в наших отношениях, особенно бюрократия или разборки, кто важнее, а кто второстепенный. Союзные программы. Очень кратко, много об этом говорим. Но больше меня интересуют здесь конкретные программы, как мы их называли, импортозамещения и так далее. Помните, до полутора миллиарда Россия готова была, и я уверен, сейчас они не отказываются, если где-то недокредитовали до этой суммы, выделять средства, кредитные ресурсы, чтобы заместить те направления, которые оголились после ухода и американцев, и Запада, и в целом других недружественных стран с наших рынков, типа микроэлектроники.

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