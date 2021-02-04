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Аварии, пробки, а в Гродно побит 50-летний рекорд. Последствия снегопадов в Беларуси

04 февраля 2021 21:06
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Новости Беларуси. Снегопады ночью с 3 на 4 февраля обрушились на Беларусь. Основной удар стихии пришелся на Гродненскую и Минскую области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аварии, пробки, а в Гродно побит 50-летний рекорд. Последствия снегопадов в Беларуси-1

В западном областном центре и вовсе по толщине снежного покрова побит рекорд за последние 50 лет. Как результат – ухудшение ситуации на дорогах, всплеск аварийности, километровые пробки. Опасность представляет и налипание снега на кровле – в Гродно из-за этого 4 февраля произошло ЧП.

Репортаж Галины Буро.  

Аварии, пробки, а в Гродно побит 50-летний рекорд. Последствия снегопадов в Беларуси-4

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А вот такая пробка утром образовалась из общественного транспорта в центре Гродно. Несколько машин не смогли заехать под горку и забуксовали, собрав за собой километровый затор.

Аварии, пробки, а в Гродно побит 50-летний рекорд. Последствия снегопадов в Беларуси-7

Обильные снегопады прошли по всей стране, больше всего накрыло Минскую и Гродненскую области. В западном областном центре толщина снежного покрова уже достигла 49 сантиметров – побит рекорд 50-летней давности.

Аварии, пробки, а в Гродно побит 50-летний рекорд. Последствия снегопадов в Беларуси-10

Коммунальные службы с трех ночи работают без остановки. На улицы вывели всю технику, привлекают тракторы сторонних организаций и силы военнослужащих.

Аварии, пробки, а в Гродно побит 50-летний рекорд. Последствия снегопадов в Беларуси-13

Юрий Кучинский, заместитель директора гродненского предприятия «Спецавтохозяйство»: 
Хочу сказать о своих работниках, нашего предприятия, которые не считаются со своим личным временем, в выходные дни. Как говорится, если надо, люди вникают в ситуацию, выходят и добросовестно выполняют каждый на своем месте свои обязанности.

Аварии, пробки, а в Гродно побит 50-летний рекорд. Последствия снегопадов в Беларуси-16

В первую очередь чистят главные дорожные артерии города, только потом идут в микрорайоны и частный сектор. Сложность добавила метель, которая образовывает переметы на дорогах. Утром в Гродно зафиксированы 10-балльные пробки.

Аварии, пробки, а в Гродно побит 50-летний рекорд. Последствия снегопадов в Беларуси-19

Галина Буро, корреспондент:
Выезд со двора сегодня больше напоминает курсы по экстремальному вождению. Многие водители отказались от личного автомобиля в пользу общественного транспорта.

«Уже второй раз». Почему в Гродно жители одного из домов вышли на помощь коммунальщикам?

Аварии, пробки, а в Гродно побит 50-летний рекорд. Последствия снегопадов в Беларуси-22

Судя по прогнозам синоптиков, лопаты далеко прятать не стоит. 5 февраля метель продолжится, во многих районах ожидается гололедица. Температура начнет понижаться уже сегодня к ночи. В выходные морозы достигнут 25 градусов. Так, снежные тучи уже сгущаются над севером страны. Встречать непогоду здесь готовы все службы.

# Погода в Беларуси # общество # Юрий Кучинский # Галина Буро # Фотофакт

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