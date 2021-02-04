Аварии, пробки, а в Гродно побит 50-летний рекорд. Последствия снегопадов в Беларуси

Новости Беларуси. Снегопады ночью с 3 на 4 февраля обрушились на Беларусь. Основной удар стихии пришелся на Гродненскую и Минскую области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В западном областном центре и вовсе по толщине снежного покрова побит рекорд за последние 50 лет. Как результат – ухудшение ситуации на дорогах, всплеск аварийности, километровые пробки. Опасность представляет и налипание снега на кровле – в Гродно из-за этого 4 февраля произошло ЧП. Репортаж Галины Буро.

Обильные снегопады прошли по всей стране, больше всего накрыло Минскую и Гродненскую области. В западном областном центре толщина снежного покрова уже достигла 49 сантиметров – побит рекорд 50-летней давности.

Коммунальные службы с трех ночи работают без остановки. На улицы вывели всю технику, привлекают тракторы сторонних организаций и силы военнослужащих.

Юрий Кучинский, заместитель директора гродненского предприятия «Спецавтохозяйство»:

Хочу сказать о своих работниках, нашего предприятия, которые не считаются со своим личным временем, в выходные дни. Как говорится, если надо, люди вникают в ситуацию, выходят и добросовестно выполняют каждый на своем месте свои обязанности.

В первую очередь чистят главные дорожные артерии города, только потом идут в микрорайоны и частный сектор. Сложность добавила метель, которая образовывает переметы на дорогах. Утром в Гродно зафиксированы 10-балльные пробки.

Галина Буро, корреспондент:

Выезд со двора сегодня больше напоминает курсы по экстремальному вождению. Многие водители отказались от личного автомобиля в пользу общественного транспорта. « Уже второй раз ». Почему в Гродно жители одного из домов вышли на помощь коммунальщикам?