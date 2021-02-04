Аварии, пробки, а в Гродно побит 50-летний рекорд. Последствия снегопадов в Беларуси

Новости Беларуси. Снегопады ночью с 3 на 4 февраля обрушились на Беларусь. Основной удар стихии пришелся на Гродненскую и Минскую области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Снегопады ночью с 3 на 4 февраля обрушились на Беларусь. Основной удар стихии пришелся на Гродненскую и Минскую области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В западном областном центре и вовсе по толщине снежного покрова побит рекорд за последние 50 лет. Как результат – ухудшение ситуации на дорогах, всплеск аварийности, километровые пробки. Опасность представляет и налипание снега на кровле – в Гродно из-за этого 4 февраля произошло ЧП.
Репортаж Галины Буро.
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А вот такая пробка утром образовалась из общественного транспорта в центре Гродно. Несколько машин не смогли заехать под горку и забуксовали, собрав за собой километровый затор.
Обильные снегопады прошли по всей стране, больше всего накрыло Минскую и Гродненскую области. В западном областном центре толщина снежного покрова уже достигла 49 сантиметров – побит рекорд 50-летней давности.
Коммунальные службы с трех ночи работают без остановки. На улицы вывели всю технику, привлекают тракторы сторонних организаций и силы военнослужащих.
Юрий Кучинский, заместитель директора гродненского предприятия «Спецавтохозяйство»:
Хочу сказать о своих работниках, нашего предприятия, которые не считаются со своим личным временем, в выходные дни. Как говорится, если надо, люди вникают в ситуацию, выходят и добросовестно выполняют каждый на своем месте свои обязанности.
В первую очередь чистят главные дорожные артерии города, только потом идут в микрорайоны и частный сектор. Сложность добавила метель, которая образовывает переметы на дорогах. Утром в Гродно зафиксированы 10-балльные пробки.
Галина Буро, корреспондент:
Выезд со двора сегодня больше напоминает курсы по экстремальному вождению. Многие водители отказались от личного автомобиля в пользу общественного транспорта.
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Судя по прогнозам синоптиков, лопаты далеко прятать не стоит. 5 февраля метель продолжится, во многих районах ожидается гололедица. Температура начнет понижаться уже сегодня к ночи. В выходные морозы достигнут 25 градусов. Так, снежные тучи уже сгущаются над севером страны. Встречать непогоду здесь готовы все службы.