Прямой эфир

«Уже второй раз». Почему в Гродно жители одного из домов вышли на помощь коммунальщикам?

04 февраля 2021 21:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Горожане, кстати, шутят: утро в Гродно началось не с кофе… а с лопаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Уже второй раз». Почему в Гродно жители одного из домов вышли на помощь коммунальщикам?-1

Жильцы дома по улице Комарова решили не ждать дворников и с моря погоды, а самим объединить усилия и расчистить двор от снега. Пока пара крепких мужчин занялись парковкой, мама в декрете Анна убирает снег с дорожек.

«Уже второй раз». Почему в Гродно жители одного из домов вышли на помощь коммунальщикам?-4

Уже второй раз убирают и мужья наши, и мы тоже убираем. С коляской негде по городу гулять, потому что дорожки вообще нигде не убраны, не проехать. А ребенку надо на свежем воздухе спать, отдыхать.

«Уже второй раз». Почему в Гродно жители одного из домов вышли на помощь коммунальщикам?-7

Читайте также:

В Гродно рухнул навес на центральном рынке. Директор отказался от комментариев

Водитель вовремя не сбросил скорость и протаранил столб. Видео из Минска

Аварии, пробки, а в Гродно побит 50-летний рекорд. Последствия снегопадов в Беларуси

# Погода в Беларуси # общество # Галина Буро # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Аварии, пробки, а в Гродно побит 50-летний рекорд. Последствия снегопадов в Беларуси
04 февраля 2021 21:06

Аварии, пробки, а в Гродно побит 50-летний рекорд. Последствия снегопадов в Беларуси

На клумбах Минска появится более 2 млн летних цветов. Саженцы уже в теплицах
04 февраля 2021 20:18

На клумбах Минска появится более 2 млн летних цветов. Саженцы уже в теплицах

«Я считаю, молодец он. И правильно он идёт». Почему украинцы доверяют Лукашенко больше других президентов?
04 февраля 2021 19:01

«Я считаю, молодец он. И правильно он идёт». Почему украинцы доверяют Лукашенко больше других президентов?