«Уже второй раз». Почему в Гродно жители одного из домов вышли на помощь коммунальщикам?

Новости Беларуси. Горожане, кстати, шутят: утро в Гродно началось не с кофе… а с лопаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Горожане, кстати, шутят: утро в Гродно началось не с кофе… а с лопаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Жильцы дома по улице Комарова решили не ждать дворников и с моря погоды, а самим объединить усилия и расчистить двор от снега. Пока пара крепких мужчин занялись парковкой, мама в декрете Анна убирает снег с дорожек.
Уже второй раз убирают и мужья наши, и мы тоже убираем. С коляской негде по городу гулять, потому что дорожки вообще нигде не убраны, не проехать. А ребенку надо на свежем воздухе спать, отдыхать.