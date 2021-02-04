«Уже второй раз». Почему в Гродно жители одного из домов вышли на помощь коммунальщикам?

Новости Беларуси. Горожане, кстати, шутят: утро в Гродно началось не с кофе… а с лопаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жильцы дома по улице Комарова решили не ждать дворников и с моря погоды, а самим объединить усилия и расчистить двор от снега. Пока пара крепких мужчин занялись парковкой, мама в декрете Анна убирает снег с дорожек.