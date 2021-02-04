«Я считаю, молодец он. И правильно он идёт». Почему украинцы доверяют Лукашенко больше других президентов?
Новости Беларуси. Пока украинские политики учат нашу страну европейским демократическим ценностям, присоединяются к санкциям, простые украинцы, оказывается, думают совсем по-другому. Рейтинги тому подтверждение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По данным последнего опроса Киевского международного института социологии, самый популярный иностранный президент в Украине – Александр Лукашенко. Не Джо Байден, не Эммануэль Макрон и даже не собственные политики.
В чем парадокс? Выясняла Юлия Бешанова.
Юлия Бешанова, корреспондент:
Читая новости, которые приходят из Украины, закрадывается мысль, что смотришь сериал. Если бы его сценаристы сегодня устроили очередные выборы, а в кандидаты выдвинулись мировые лидеры, у руля «незалежной» стал бы... Александр Лукашенко. Белорусский Президент оказался самым популярным главой иностранного государства у жителей Украины. Результаты исследования опубликовал Киевский международный институт социологии.
Белорусскому лидеру доверяют больше трети украинцев. Дальше с большим отрывом расположился президент США Байден, французский лидер Эммануэль Макрон. Путину доверяют чуть больше 14 %.
Николай Щёкин об Александре Лукашенко: единственный глава государства, который защитил не себя – свою страну
Президент Беларуси в силу близких менталитетов и добрососедских отношений более понятен украинцам, чем те же Байден, Меркель или Макрон. Плюс, на позитивное отношение украинцев и сам глава Беларуси отвечает взаимностью. На встрече с журналистами во Дворце Независимости Александр Лукашенко признавался в искренней симпатии к Украине и украинцам.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Спасибо за то, что вы белорусов поддерживаете, хорошо к ним относитесь. И в том числе и ко мне. Это большая гарантия того, что Лукашенко будет всегда вашим человеком и никогда не сделает никакой подлости – не говоря подлости, плохих дел в отношении близкой нам с вами Украине.
Юлия Бешанова:
Чтобы было понятно, как формируются эти рейтинги. Институт проводит исследования методом личного интервью. Всего было опрошено 1 205 респондентов, которые проживают в 86 населенных пунктах всех регионов Украины. Кроме Донбасса и Луганска. Остается только предполагать, как бы подросли эти цифры, если бы такой же вопрос задали и там. Очевидно, у самих украинцев налицо тоска по стабильности, порядку и хозяйскому отношению к стране. Тем более географическая близость позволяет все увидеть своими глазами. Плюс беженцы, для которых в смутные времена Беларусь стала второй родиной, охотно делятся впечатлениями.
Александр Селенеев, уроженец Мариуполя:
Я обеими руками за политику Александра Григорьевича Лукашенко. За то, что он смог поднять эту страну. Сильный он человек по сельскохозяйственному вопросу. И что он смог все-таки сохранить мир. Потому как я из Мариуполя, из Украины. И очень сильно переживал те моменты, когда здесь наступало то же самое, что происходило у нас несколько лет тому назад. Поэтому, я считаю, молодец он. И правильно он идет.
И еще. Лукашенко традиционно в Украине пользуется даже большей поддержкой, чем кто-либо из собственных национальных лидеров. Рейтинг доверия «своему» Зеленскому ниже, чем «нашему» Лукашенко. Если бы сегодня выбирали президента в Украине, действующего главу государства поддержали бы не больше четверти населения. Люди понимают, «что страна управляется зарубежными кураторами».
«Главная причина – это невыполнение своих предвыборных обещаний». О Владимире Зеленском высказался Руслан Бортник
В украинской экспертной среде сегодня активно обсуждают скандал с национальными телеканалами, которым Зеленский запретил вещание. Говорят, лидер пошел на этот шаг, чтобы остановить лавинообразное падение поддержки электората. Только вот таким способом шквал критики действующей власти вряд ли остановишь. Идти на второй срок, как показывают актуальные рейтинги, не с чем. Но это будет уже совсем другая история. За пределами предвыборных обещаний.
Читайте также:
«Дана команда просто заткнуть максимально рот всем неугодным». Что происходит с телеканалами в Украине?
«Это неконституционно». Виктор Медведчук прокомментировал введение санкций против телеканалов Украины
«С тревогой говорю для белорусских телезрителей». Глава компартии Украины высказался о запрете на вещание телеканалов