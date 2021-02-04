«Я считаю, молодец он. И правильно он идёт». Почему украинцы доверяют Лукашенко больше других президентов?

Новости Беларуси. Пока украинские политики учат нашу страну европейским демократическим ценностям, присоединяются к санкциям, простые украинцы, оказывается, думают совсем по-другому. Рейтинги тому подтверждение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным последнего опроса Киевского международного института социологии, самый популярный иностранный президент в Украине – Александр Лукашенко. Не Джо Байден, не Эммануэль Макрон и даже не собственные политики. В чем парадокс? Выясняла Юлия Бешанова.

Юлия Бешанова, корреспондент:

Читая новости, которые приходят из Украины, закрадывается мысль, что смотришь сериал. Если бы его сценаристы сегодня устроили очередные выборы, а в кандидаты выдвинулись мировые лидеры, у руля «незалежной» стал бы... Александр Лукашенко. Белорусский Президент оказался самым популярным главой иностранного государства у жителей Украины. Результаты исследования опубликовал Киевский международный институт социологии.

Белорусскому лидеру доверяют больше трети украинцев. Дальше с большим отрывом расположился президент США Байден, французский лидер Эммануэль Макрон. Путину доверяют чуть больше 14 %. Николай Щёкин об Александре Лукашенко: единственный глава государства, который защитил не себя – свою страну

Президент Беларуси в силу близких менталитетов и добрососедских отношений более понятен украинцам, чем те же Байден, Меркель или Макрон. Плюс, на позитивное отношение украинцев и сам глава Беларуси отвечает взаимностью. На встрече с журналистами во Дворце Независимости Александр Лукашенко признавался в искренней симпатии к Украине и украинцам.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Спасибо за то, что вы белорусов поддерживаете, хорошо к ним относитесь. И в том числе и ко мне. Это большая гарантия того, что Лукашенко будет всегда вашим человеком и никогда не сделает никакой подлости – не говоря подлости, плохих дел в отношении близкой нам с вами Украине.

Юлия Бешанова:

Чтобы было понятно, как формируются эти рейтинги. Институт проводит исследования методом личного интервью. Всего было опрошено 1 205 респондентов, которые проживают в 86 населенных пунктах всех регионов Украины. Кроме Донбасса и Луганска. Остается только предполагать, как бы подросли эти цифры, если бы такой же вопрос задали и там. Очевидно, у самих украинцев налицо тоска по стабильности, порядку и хозяйскому отношению к стране. Тем более географическая близость позволяет все увидеть своими глазами. Плюс беженцы, для которых в смутные времена Беларусь стала второй родиной, охотно делятся впечатлениями.

Александр Селенеев, уроженец Мариуполя:

Я обеими руками за политику Александра Григорьевича Лукашенко. За то, что он смог поднять эту страну. Сильный он человек по сельскохозяйственному вопросу. И что он смог все-таки сохранить мир. Потому как я из Мариуполя, из Украины. И очень сильно переживал те моменты, когда здесь наступало то же самое, что происходило у нас несколько лет тому назад. Поэтому, я считаю, молодец он. И правильно он идет.