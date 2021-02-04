Водитель вовремя не сбросил скорость и протаранил столб. Видео из Минска

Наша съемочная группа всего за 20 минут движения по столице засняла сразу два столкновения. Ведь говорят: на снегу надо снизить скорость и увеличить дистанцию – прописные истины, видимо, не для всех. Вот, пожалуйста, ситуация: осторожность уберегла первый автомобиль, а вот второй водитель из-за вызывающего вождения влетел в столб.