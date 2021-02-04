Прямой эфир

Водитель вовремя не сбросил скорость и протаранил столб. Видео из Минска

04 февраля 2021 21:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минске 4 февраля произошло много аварий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Водитель вовремя не сбросил скорость и протаранил столб. Видео из Минска-1

Наша съемочная группа всего за 20 минут движения по столице засняла сразу два столкновения. Ведь говорят: на снегу надо снизить скорость и увеличить дистанцию – прописные истины, видимо, не для всех. Вот, пожалуйста, ситуация: осторожность уберегла первый автомобиль, а вот второй водитель из-за вызывающего вождения влетел в столб.

Водитель вовремя не сбросил скорость и протаранил столб. Видео из Минска-4

Читайте также:

На Ангарской водитель сбил двух человек на пешеходном переходе

В Гродно рухнул навес на центральном рынке. Директор отказался от комментариев

Авария в Столбцовском районе: пострадали шесть человек

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Гродно рухнул навес на центральном рынке. Директор отказался от комментариев
04 февраля 2021 21:07

В Гродно рухнул навес на центральном рынке. Директор отказался от комментариев

Пожар в многоэтажке по улице Маяковского. Спасли пять человек
04 февраля 2021 20:15

Пожар в многоэтажке по улице Маяковского. Спасли пять человек

На Ангарской водитель сбил двух человек на пешеходном переходе
04 февраля 2021 18:21

На Ангарской водитель сбил двух человек на пешеходном переходе