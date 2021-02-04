Авария в Столбцовском районе: пострадали шесть человек

Новости Беларуси. Столбцовский район. Страшная авария: женщина-водитель легковушки не справилась с управлением. Шесть человек пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анна Банадык, старший инспектор по особым поручениям главного управления госавтоинспекции МВД Беларуси:

Произошло дорожное происшествие, где Volvo вынесло на встречную полосу под МАЗ. Пострадали шесть человек: четыре взрослых и двое детей.

Погодные и дорожные условия весьма сложные. В связи с этим в Минске и Минской области введен план «Погода». Это значит, что на дороги выведены дополнительные наряды ДПС, которые обеспечивают безопасность на дорогах, оказывают помощь участникам дорожного движения.