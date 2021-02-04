Прямой эфир

Авария в Столбцовском районе: пострадали шесть человек

04 февраля 2021 21:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Столбцовский район. Страшная авария: женщина-водитель легковушки не справилась с управлением. Шесть человек пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Авария в Столбцовском районе: пострадали шесть человек-1

Анна Банадык, старший инспектор по особым поручениям главного управления госавтоинспекции МВД Беларуси:
Произошло дорожное происшествие, где Volvo вынесло на встречную полосу под МАЗ. Пострадали шесть человек: четыре взрослых и двое детей.

Погодные и дорожные условия весьма сложные. В связи с этим в Минске и Минской области введен план «Погода». Это значит, что на дороги выведены дополнительные наряды ДПС, которые обеспечивают безопасность на дорогах, оказывают помощь участникам дорожного движения.

Авария в Столбцовском районе: пострадали шесть человек-4

Читайте также:

На Ангарской водитель сбил двух человек на пешеходном переходе

В Гродно рухнул навес на центральном рынке. Директор отказался от комментариев

Водитель вовремя не сбросил скорость и протаранил столб. Видео из Минска

# Авария в Минской области # происшествия # Анна Банадык # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Водитель вовремя не сбросил скорость и протаранил столб. Видео из Минска
04 февраля 2021 21:08

Водитель вовремя не сбросил скорость и протаранил столб. Видео из Минска

В Гродно рухнул навес на центральном рынке. Директор отказался от комментариев
04 февраля 2021 21:07

В Гродно рухнул навес на центральном рынке. Директор отказался от комментариев

Пожар в многоэтажке по улице Маяковского. Спасли пять человек
04 февраля 2021 20:15

Пожар в многоэтажке по улице Маяковского. Спасли пять человек