На клумбах Минска появится более 2 млн летних цветов. Саженцы уже в теплицах

Председатель Мингорисполкома поручил сформировать новый перечень мест для посадки на придомовых территориях. Осуществить задуманное запланировано в рамках проекта «Зеленый двор вместе!» Это традиционное для столицы мероприятие. В рамках проекта горожане могут принять участие в обустройстве своего города. Любой желающий может оставить заявку, чтобы предложить время и место для посадки дерева. Саженцы предоставят коммунальщики.

Анжелика Пузанкова, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства УП «Минскзеленстрой»:

Мы используем рекомендации Академии наук Ботанического сада НАН Беларуси. Те растения, которые высаживаются вдоль улицы, обязательно должны быть солеустойчивые, то есть к противогололедным реагентам, к выхлопам. Соответственно, это в основном ясени, клены. Если мы говорим про озелененные территории, то там можно высаживать и липы, и каштаны, и березы, и рябины, то есть весь ассортимент, который для нас свойственен. Также мы не забываем про акценты: мы хотим, чтобы у нас появлялись красивые уголки, соответственно, высаживаем и привитые деревья, и с пестролистной листвой, и с красной листвой – то есть декоративно-лиственные растения, ну и хвойные тоже.