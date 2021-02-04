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На клумбах Минска появится более 2 млн летних цветов. Саженцы уже в теплицах

04 февраля 2021 20:18
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Новости Беларуси. Зима и снегопады не повод, чтобы не подумать о весеннем озеленении. Минск в 2021 году станет еще краше, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Высадят почти 12,5 тысяч деревьев и 38 тысяч кустарников. Саженцы появятся вдоль улиц, возле новостроек и во дворах. Продолжится и работа на кольцевой.

На клумбах Минска появится более 2 млн летних цветов. Саженцы уже в теплицах-1

Председатель Мингорисполкома поручил сформировать новый перечень мест для посадки на придомовых территориях. Осуществить задуманное запланировано в рамках проекта «Зеленый двор вместе!» Это традиционное для столицы мероприятие. В рамках проекта горожане могут принять участие в обустройстве своего города. Любой желающий может оставить заявку, чтобы предложить время и место для посадки дерева. Саженцы предоставят коммунальщики.

На клумбах Минска появится более 2 млн летних цветов. Саженцы уже в теплицах-4

Анжелика Пузанкова, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства УП «Минскзеленстрой»:
Мы используем рекомендации Академии наук Ботанического сада НАН Беларуси. Те растения, которые высаживаются вдоль улицы, обязательно должны быть солеустойчивые, то есть к противогололедным реагентам, к выхлопам. Соответственно, это в основном ясени, клены. Если мы говорим про озелененные территории, то там можно высаживать и липы, и каштаны, и березы, и рябины, то есть весь ассортимент, который для нас свойственен. Также мы не забываем про акценты: мы хотим, чтобы у нас появлялись красивые уголки, соответственно, высаживаем и привитые деревья, и с пестролистной листвой, и с красной листвой – то есть декоративно-лиственные растения, ну и хвойные тоже.

На клумбах Минска появится более 2 млн летних цветов. Саженцы уже в теплицах-7

Кроме того, на городских клумбах появится около 2 миллионов летних цветов. Также будет продолжена работа по высадке композиций из многолетних растений и цветущих кустарников. Ежегодно планируют увеличивать количество таких посадок на 10 %. Цветочные саженцы уже в теплицах.

# Озеленение # общество # Анжелика Пузанкова # Владимир Кухарев # Фотофакт

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