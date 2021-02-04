«Главная причина – это невыполнение своих предвыборных обещаний». О Владимире Зеленском высказался Руслан Бортник

Президент Беларуси традиционно в Украине пользуется даже большей поддержкой, чем кто-либо из собственных национальных лидеров: рейтинг доверия «своему» Зеленскому ниже, чем «нашему» Лукашенко. Если бы сегодня выбирали президента в Украине, действующего главу государства поддержали бы не больше четверти населения. Люди понимают, «что страна управляется зарубежными кураторами».

Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики:

Главная причина – это невыполнение своих предвыборных обещаний: не поборота коррупция, не установлен стабильный мир, не повысился уровень жизни в Украине сегодня – скорее всего, наоборот. Кроме того, есть конкретные, частные причины, как повышение тарифов новое или конфликты внутри команды, усиливающееся внешнее влияние. Все это негативно влияет на рейтинги президента Зеленского прямо сейчас. Если посмотреть рейтинги украинской власти (и партии власти, и самого президента), мы увидим, что сам президент уже по уровню доверия уступает даже мэру Киева.