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В Гродно рухнул навес на центральном рынке. Директор отказался от комментариев

04 февраля 2021 21:07
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Новости Беларуси. Это кадры, снятые на центральном рынке Гродно. Под тяжестью снега рухнул навес в торговых рядах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гродно рухнул навес на центральном рынке. Директор отказался от комментариев-1

Чудом удалось избежать жертв, ведь в это время здесь вовсю кипела торговля. Лишь когда гром грянул, на рынке все же начали чистить снег на кровлях. Вход теперь закрыт, директор от комментариев на камеру отказался.

В Гродно рухнул навес на центральном рынке. Директор отказался от комментариев-4

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