В Гродно рухнул навес на центральном рынке. Директор отказался от комментариев

Новости Беларуси. Это кадры, снятые на центральном рынке Гродно. Под тяжестью снега рухнул навес в торговых рядах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чудом удалось избежать жертв, ведь в это время здесь вовсю кипела торговля. Лишь когда гром грянул, на рынке все же начали чистить снег на кровлях. Вход теперь закрыт, директор от комментариев на камеру отказался.