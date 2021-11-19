Артюх: слава богу, что наша диктатура устояла, иначе неизвестно, возле чьей границы точно так же стояли бы белорусы

Новости Беларуси. Вторая неделя бесчеловечного отношения к беженцам со стороны Польши, разбитые мечты холодными струями польских водометов. Слезы детей, женщин и мужчин то ли от разочарования, то ли от перцового газа и непонятной химической смеси, которой их травили поляки. Даже нашим и зарубежным журналистам досталось. Но польскую власть не разжалобить ничем. Они только ужесточают законы об охране границы. Хотя от кого они хотят защищаться? От мирных женщин и детей, от людей, которые ищут мирного неба над головой? Да и Евросоюз не спешит урегулировать эту ситуацию. Видимо, нам не понять принципы нынешних политиков коллективного Запада. Женский взгляд на поступки Евросоюза. Мирные беженцы – террористы. И вооруженные протестующие – мирные люди. Юлия Артюх в программе Новости «24 часа» на СТВ расскажет о демократической реальности. Рубрика «Негладко».

Юлия Артюх:

На белорусско-польской границе уже вторую неделю негладко. Откинув все международные договоренности, всякие там конвенции и декларации, ответьте себе на вопрос: польские власти поступают по-человечески? Мало того что загородились забором из колючей проволоки, выставили многотысячный кордон из силовиков-карателей, так еще на безоружных людей пустились во все тяжкие: и газом травили, и поливали химическим раствором, и светошумовыми гранатами закидали. Причем они же собственными глазами видели, что в приграничье есть дети. И немало. Но перед своей фашистской операцией они, видимо, забрызгали веселящим газом сначала Брюссель, который до сих пор что-то там невнятно бурчит и не может-таки дать оценку действиям польской стороны. Западные СМИ продолжают уверять о провокациях со стороны Беларуси и, конечно же, России. Мол, беженцев сами привозим на границу. Да еще и оружие им дали в руки для штурма границы. Невероятные – они везде невероятные. Только вот Беларусь всегда за мирное разрешение проблем. Навоевались в 41-45-м и помним, какова цена мирного неба. Лукашенко о ситуации на границе: главное – защитить свою страну и народ, не допустить столкновений. Читайте здесь.

То, что Польша поступает бесчеловечно, – это факт. То, что Польша и США виноваты в том, что эти люди покидают свои страны, – это тоже факт. То, что люди идут в Германию и некоторые города готовы их принять, а именно об этом заявил Мюнхен, – это тоже факт. Так почему Польша так яро и вопреки всем фактам отказывается предоставить гуманитарный коридор? Кстати, это ведь не первый в истории маршрут беженцев. Например, через Турцию ежедневно транзитом проходит 2 000 беженцев. Но все, что касается Беларуси, – это другое. Кстати, Дуда весьма предусмотрителен и объявил чрезвычайное положение, чтобы закрыть доступ СМИ и гуманитарным организациям, чтобы они не могли видеть и рассказать, что на самом деле происходит на границе. Еще Анджей богат на заявления и, выступая 22 сентября на Генеральной Ассамблее ООН, сказал, что около 150 тысяч белорусов за последнее время получили убежище и работу в его стране. Ну, про работу мечты мы знаем. 150 тысяч белорусов приютил, а 3 000 людей, которым ты должен помочь, няма моцы?

Также Дуда отметил, что с августа 2020 года тысячи белорусов во время мирных протестов сталкивались с дубинками, слезоточивым газом и даже пулями. Ужас – газом, пулями. Про действия своих силовиков против мирных беженцев рассказать не хочешь? У тебя мирные беженцы – террористы, а вооруженные протестующие – мирные люди. Нереальная демократическая реальность. Макрон и Меркель провели переговоры с Россией и Беларусью. Боррель на связи с министром иностранных дел Беларуси. Науседа и тот поддержал Лукашенко. А Дуда ведет переговоры с Тихановской. Это уровень. Ничего не скажешь. Журналист Александр Коц из «Комсомольской правды» так прокомментировал звонок Анджея Тихановской: «Удивительный, конечно, мир. У тебя армия и погранвойска в боевой готовности на границе, и ты это обсуждаешь с ничего не решающим ничем. Их там заставляют, что ли, выступать идиотами? Или это чей-то пранк?» А помните хлопца Степку, ярого противника рэжыму? Что-то мне подсказывает, что Дуда консультируется именно с ним и делает все, что скажет хлопец. Высокая политика. Евродепутат Янина Охойская заявила, обращаясь к премьеру Польши Моравецкому: «Мы хотим, чтобы они умерли на наших глазах в лесах, в болотах? И мы будем спокойно встречать Рождество? Прекратите пытки, впустите медиков в зону».

Евродепутата поддержал польский профессор Витольд Клаус. Он сказал, что чувствует, глядя на происходящее на границе: «Интересно, нужно ли аплодировать солдатам и пограничникам, выполняющим приказы, нарушающие права человека? Некоторые из них делают это, потому что выхода нет, но давайте не будем делать вид, что это нормально».