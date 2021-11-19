В Минске на Октябрьской площади устанавливают новогоднюю ёлку

Новости Беларуси. Новогоднюю елку начали устанавливать на Октябрьской площади. Ее высота будет 33 метра, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Пока виден только каркас, на днях появятся зеленые ветки.

Традиционно на красавице разместят игрушки, гирлянды, обтянут ее пиксельной световой нитью, картинки на которой будут периодически меняться.

Всего в Минске к Новому году установят более 30 праздничных деревьев. По несколько красавиц в каждом районе. Украсят их в золотой и серебряной цветовой гамме. Октябрьскую площадь также начали готовить к праздникам. Например, фонарные столбы украшают сосновыми ветками. Вся подготовка к праздникам завершится к 15 декабря.