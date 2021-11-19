Прямой эфир

В Минске на Октябрьской площади устанавливают новогоднюю ёлку

19 ноября 2021 14:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Новогоднюю елку начали устанавливать на Октябрьской площади. Ее высота будет 33 метра, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Пока виден только каркас, на днях появятся зеленые ветки.  

В Минске на Октябрьской площади устанавливают новогоднюю ёлку-1

Традиционно на красавице разместят игрушки, гирлянды, обтянут ее пиксельной световой нитью, картинки на которой будут периодически меняться.  

В Минске на Октябрьской площади устанавливают новогоднюю ёлку-4

Всего в Минске к Новому году установят более 30 праздничных деревьев. По несколько красавиц в каждом районе. Украсят их в золотой и серебряной цветовой гамме. Октябрьскую площадь также начали готовить к праздникам. Например, фонарные столбы украшают сосновыми ветками. Вся подготовка к праздникам завершится к 15 декабря.  

# Новый год # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске прошли учения, где отработали реагирование на природные и техногенные ЧС
19 ноября 2021 14:50

В Минске прошли учения, где отработали реагирование на природные и техногенные ЧС

«Отмечаем снижение заболеваемости инфекцией COVID-19». Какие больницы Минска перешли на работу в обычном режиме?
19 ноября 2021 14:41

«Отмечаем снижение заболеваемости инфекцией COVID-19». Какие больницы Минска перешли на работу в обычном режиме?

«Сегодня помогала Следственному комитету». Поговорили с волонтёрами-переводчиками в лагере беженцев
19 ноября 2021 14:40

«Сегодня помогала Следственному комитету». Поговорили с волонтёрами-переводчиками в лагере беженцев