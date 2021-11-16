Лукашенко о ситуации на границе: главное – защитить свою страну и народ, не допустить столкновений

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает важность защитить свою страну и народ, не допустить столкновений. Об этом он заявил 16 ноября на совещании об обстановке на государственной границе, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодня обсудим ситуацию на государственной границе Беларуси. Понятно, что обеспечение безопасности госграницы – наиважнейшая проблема. Это обусловлено возрастающим потоком беженцев на территорию Беларуси. На границах соседей, прежде всего Польши, находятся не только пограничники. Там наращивается ударная группировка войск – до 20 тысяч личного состава с авиацией и бронетехникой. Все это делается под видом защиты Европейского союза от вторжения беженцев из стран, которые разбомбила и разграбила западная коалиция во главе с США. Я только не понимаю (как здесь правильно СМИ отмечают), зачем против беженцев самолеты, вертолеты и танки.