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Лукашенко о ситуации на границе: главное – защитить свою страну и народ, не допустить столкновений

16 ноября 2021 08:08
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Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает важность защитить свою страну и народ, не допустить столкновений. Об этом он заявил 16 ноября на совещании об обстановке на государственной границе, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сегодня обсудим ситуацию на государственной границе Беларуси. Понятно, что обеспечение безопасности госграницы наиважнейшая проблема. Это обусловлено возрастающим потоком беженцев на территорию Беларуси. На границах соседей, прежде всего Польши, находятся не только пограничники. Там наращивается ударная группировка войск до 20 тысяч личного состава с авиацией и бронетехникой. Все это делается под видом защиты Европейского союза от вторжения беженцев из стран, которые разбомбила и разграбила западная коалиция во главе с США. Я только не понимаю (как здесь правильно СМИ отмечают), зачем против беженцев самолеты, вертолеты и танки.

Лукашенко о ситуации на границе: главное – защитить свою страну и народ, не допустить столкновений-1

Александр Лукашенко подчеркнул, что в этой ситуации поражает реакция польских политиков и чиновников Европейского союза.

Александр Лукашенко:
Вместо поиска совместно с белорусской стороной решений Евросоюз сворачивает проекты трансграничного сотрудничества и взаимодействия. Кроме того, угрожают новыми пакетами санкций и строительством аж пятиметровой стены, подумывают о полном закрытии границ с Беларусью. Ради бога. Если больше нечем заниматься, мы не возражаем.

Глава государства напомнил, что ранее на совещании с правительством ставил задачу по обеспечению беженцев, которые оказались на территории Беларуси, самым необходимым, чтобы они могли просто выжить. Александр Лукашенко отметил и открытость Беларуси в плане информационного освещения ситуации на границе.

Лукашенко о ситуации на границе: главное – защитить свою страну и народ, не допустить столкновений-4

Александр Лукашенко:
Мы не закрываем рты журналистам. Любой представитель прессы, белорусской и зарубежной, может приехать и вести репортажи с любой точки государственной границы. Нам сейчас главное защитить свою страну и свой народ, не допустить столкновений. Я знаю, что попытки доставки оружия в стихийный мигрантский лагерь уже были, как и провокации, которые могут привести к силовому конфликту. Этого допустить ни в коем случае нельзя. Нельзя, чтобы эта так называемая проблема стала развязыванием горячего противостояния.

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# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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