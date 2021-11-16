Лукашенко о ситуации на границе: главное – защитить свою страну и народ, не допустить столкновений
Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает важность защитить свою страну и народ, не допустить столкновений. Об этом он заявил 16 ноября на совещании об обстановке на государственной границе, сообщает БЕЛТА.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сегодня обсудим ситуацию на государственной границе Беларуси. Понятно, что обеспечение безопасности госграницы – наиважнейшая проблема. Это обусловлено возрастающим потоком беженцев на территорию Беларуси. На границах соседей, прежде всего Польши, находятся не только пограничники. Там наращивается ударная группировка войск – до 20 тысяч личного состава с авиацией и бронетехникой. Все это делается под видом защиты Европейского союза от вторжения беженцев из стран, которые разбомбила и разграбила западная коалиция во главе с США. Я только не понимаю (как здесь правильно СМИ отмечают), зачем против беженцев самолеты, вертолеты и танки.
Александр Лукашенко подчеркнул, что в этой ситуации поражает реакция польских политиков и чиновников Европейского союза.
Александр Лукашенко:
Вместо поиска совместно с белорусской стороной решений Евросоюз сворачивает проекты трансграничного сотрудничества и взаимодействия. Кроме того, угрожают новыми пакетами санкций и строительством аж пятиметровой стены, подумывают о полном закрытии границ с Беларусью. Ради бога. Если больше нечем заниматься, мы не возражаем.
Глава государства напомнил, что ранее на совещании с правительством ставил задачу по обеспечению беженцев, которые оказались на территории Беларуси, самым необходимым, чтобы они могли просто выжить. Александр Лукашенко отметил и открытость Беларуси в плане информационного освещения ситуации на границе.
Александр Лукашенко:
Мы не закрываем рты журналистам. Любой представитель прессы, белорусской и зарубежной, может приехать и вести репортажи с любой точки государственной границы. Нам сейчас главное – защитить свою страну и свой народ, не допустить столкновений. Я знаю, что попытки доставки оружия в стихийный мигрантский лагерь уже были, как и провокации, которые могут привести к силовому конфликту. Этого допустить ни в коем случае нельзя. Нельзя, чтобы эта так называемая проблема стала развязыванием горячего противостояния.
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