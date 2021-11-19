«Отмечаем снижение заболеваемости инфекцией COVID-19». Какие больницы Минска перешли на работу в обычном режиме?

Новости Беларуси. Учреждения здравоохранения Минска продолжают выводить из ковидного профиля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Специалисты возобновляют работу в обычном режиме. Среди них отделения больниц № 11, № 3, № 10. На очереди 2-й роддом. С 29 ноября сюда начнут поступать пациентки по профилю. Пока здесь проводят мероприятия по дезинфекции.

В 10-й больнице профильную помощь оказывают в офтальмологических отделениях и торакальной хирургии. Планируется вывести в работу в «чистом» режиме отделения желудочно-кишечной хирургии. 10-я больница – одна из крупнейших в Минске, она рассчитана более чем на 1 000 коек. Здесь лечат большую часть заболеваний систем и органов: сердечно-сосудистые, эндокринные и глазные болезни, аллергию, заболевания органов грудной клетки.

Анжела Омельянюк, заместитель главного врача 10-й городской клинической больницы:

В настоящее время мы отмечаем снижение заболеваемости инфекцией COVID-19, больница возвращается к оказанию специализированной медицинской помощи. У нас открыты два офтальмологических отделения, отделение торакальной хирургии, планируется в ближайшее время открытие хирургического отделения № 2, в котором будет оказываться помощь пациентам с желудочно-кишечными кровотечениями.

Марина Лазовская, врач-терапевт травмпункта медработников 10-й городской клинической больницы:

На базе нашего терапевтического кабинета здравпункта медработника открыт прививочный пункт, на базе которого мы проводим вакцинацию не только сотрудников нашей клиники, но также мы вакцинируем и население.