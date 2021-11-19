В Минске прошли учения, где отработали реагирование на природные и техногенные ЧС

Новости Беларуси. Завершилось республиканское командно-штабное учение. Цель – на практике отработать вопросы реагирования на природные и техногенные чрезвычайные ситуации, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Свою готовность сегодня, 19 ноября, подтверждали коммунальные энергетические службы столицы: представители «Горремавтодора», «Минскзеленстроя», «Мингаза», «Минскводоканала», а также общества Красного Креста, комитета по здравоохранению, ГАИ и МЧС.

На площадке у Дворца железнодорожников они продемонстрировали технику, которая может работать во время поиска и спасения пострадавших из-под завалов, оказания первой помощи и отселения жильцов дома.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Здесь на выставках представлена техника различного направления: элементарная уборка снега, реагирование на аварии в газоснабжающих организациях и на объектах, где находится газ, на электроснабжающих предприятиях. Поэтому очень важно, чтобы вся эта система была под единым планом и реагированием.

Такие учения по отработке плана защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций проводились во всех регионах республики.