Инженерные классы с 3D-принтером! Вот в какой школе Минска учеников учат работать с техникой

Чтобы как в первый раз не только в первый класс! Все учреждения образования встретят учеников обновленными, преобразившимися. В расширение материально-технической базы Минска вложено более 100 миллионов рублей. Появились новые классы, расширилось профильное обучение. Колледжи готовы предоставить более взрослый подход к получению знаний. Школьные столовые встретят ребят новыми блюдами, речь не об одном десятке пунктов меню, но и учеников будут встречать по одежке. Вступает в силу новый дресс-код с обязательным элементом, рассказали в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Расскажите, как преобразилось ваше учреждение образование за три месяца лета.

Оксана Довнар, директор школы № 22 Минска:

Традиционно подготовка к новому учебному году – это, безусловно, обновление материально-технической базы. И здесь мы не исключение. И главный принцип, главное требование, которое предъявляется, – это, конечно же, безопасность. Безопасность и комфорт, я бы сказала, потому что нашим детям, нашим педагогам должно быть комфортно в нашем доме. Поэтому в этом году у нас отремонтированы санитарные комнаты, произведен ремонт спортивных площадок, отремонтировано освещение, обновлена школьная мебель. Конечно, большое внимание мы уделяем и оформлению школы, наших школьных коридоров, кабинетов. И это оформление должно быть, конечно же, эстетичным, но и в то же время оно должно нести и воспитательную функцию. Этому мы тоже уделяем очень большое внимание. Ну и, конечно же, если говорить о нашем центре дорожного движения, то в этом году мы обновили интерактивную стену, и ребятам, думаю, будет еще интереснее и полезнее заниматься в этом центре. Екатерина Забенько:

Начинается, вероятно, все с допрофильного образования. Оно тоже сейчас очень широко используется, применяется и внедряется во многих школах. На примере 22-й школы, чему будете учить? Оксана Довнар:

Начинаем мы это конкретно в нашей школе с 8 класса, когда на повышенном уровне начинается изучение русского языка и математики. Далее ребятам предоставляется на выбор большой спектр факультативных занятий. Это химия, биология и другие предметы учебного цикла. Это делается с таким расчетом, чтобы, подходя к завершению 9 класса, они уже могли сделать осознанный выбор и решить, куда пойдут дальше.