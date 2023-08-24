Инженерные классы с 3D-принтером! Вот в какой школе Минска учеников учат работать с техникой
Чтобы как в первый раз не только в первый класс! Все учреждения образования встретят учеников обновленными, преобразившимися. В расширение материально-технической базы Минска вложено более 100 миллионов рублей. Появились новые классы, расширилось профильное обучение. Колледжи готовы предоставить более взрослый подход к получению знаний. Школьные столовые встретят ребят новыми блюдами, речь не об одном десятке пунктов меню, но и учеников будут встречать по одежке. Вступает в силу новый дресс-код с обязательным элементом, рассказали в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
Расскажите, как преобразилось ваше учреждение образование за три месяца лета.
Оксана Довнар, директор школы № 22 Минска:
Традиционно подготовка к новому учебному году – это, безусловно, обновление материально-технической базы. И здесь мы не исключение. И главный принцип, главное требование, которое предъявляется, – это, конечно же, безопасность. Безопасность и комфорт, я бы сказала, потому что нашим детям, нашим педагогам должно быть комфортно в нашем доме. Поэтому в этом году у нас отремонтированы санитарные комнаты, произведен ремонт спортивных площадок, отремонтировано освещение, обновлена школьная мебель. Конечно, большое внимание мы уделяем и оформлению школы, наших школьных коридоров, кабинетов. И это оформление должно быть, конечно же, эстетичным, но и в то же время оно должно нести и воспитательную функцию. Этому мы тоже уделяем очень большое внимание. Ну и, конечно же, если говорить о нашем центре дорожного движения, то в этом году мы обновили интерактивную стену, и ребятам, думаю, будет еще интереснее и полезнее заниматься в этом центре.
Екатерина Забенько:
Начинается, вероятно, все с допрофильного образования. Оно тоже сейчас очень широко используется, применяется и внедряется во многих школах. На примере 22-й школы, чему будете учить?
Оксана Довнар:
Начинаем мы это конкретно в нашей школе с 8 класса, когда на повышенном уровне начинается изучение русского языка и математики. Далее ребятам предоставляется на выбор большой спектр факультативных занятий. Это химия, биология и другие предметы учебного цикла. Это делается с таким расчетом, чтобы, подходя к завершению 9 класса, они уже могли сделать осознанный выбор и решить, куда пойдут дальше.
Екатерина Забенько:
Им интересно? Есть такое, что соответствуют желания о будущей профессии тому, что предлагают школы?
Оксана Довнар:
Естественно, естественно. Ну, чтобы стало интересно, в это нужно углубиться. Этому нужно научиться, с этим нужно познакомиться. Поэтому, конечно же, изучение предметов на повышенном уровне значительно стимулирует ребят и дает им возможность понять, надо им дальше изучать, например, на повышенном уровне математику или, может быть, направить свои стопы в гуманитарные новости.
Екатерина Забенько:
В вашем случае инженерные классы, да?
Оксана Довнар:
Инженерные классы – это новшество, которое вводится в нашем учреждении образования с этого учебного года. Почему мы пришли к инженерному классу? Наша школа расположена в одном из самых промышленных районов города Минска. Это Партизанский район. Наши соседи – это тракторный завод, это предприятие, на котором работают наши родители. И поэтому ребята не понаслышке знают о той потребности в кадрах, которая сегодня существует. И это во-первых. Во-вторых, конечно же, материально-техническая база, которая способствует открытию такого класса. На базе нашей школы открыт STEM-класс. Мы получили замечательное оборудование. Это роболаборатории, 3D-принтеры, которые осваиваем достаточно успешно. И мы считаем, что это станет тоже хорошей основой для нашего инженерного класса.
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