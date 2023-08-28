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С 1 сентября вблизи школ начнут дежурить сотрудники ГАИ

28 августа 2023 14:15
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Новости Беларуси. В преддверии нового учебного года Госавтоинспекция Минской области усилила контроль за правилами перевозки юных пассажиров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

С 1 сентября вблизи школ начнут дежурить сотрудники ГАИ-1

В фокусе внимания – наличие специальных кресел, использование ремней безопасности и соблюдение скоростного режима. Следят и за включенными фарами. На дорогах области продолжается акция «Внимание дети». В течение двух недель водители обязаны ездить с ближним светом даже днем. Это один из наиболее эффективных способов привлечь внимание ребенка к транспорту, а значит, избежать трагедии.

С 1 сентября вблизи школ начнут дежурить сотрудники ГАИ-4

Кирилл Реут, инспектор дорожно-патрульной службы ОГАИ УВД Минского райисполкома:
Будем обращать внимание также и на средства персональной мобильности, чтобы дети до 14 лет не передвигались на них, а в случае если ребенок передвигается, то двигался согласно действующему законодательству, то есть по велосипедным, пешеходным дорожкам, тротуарам либо по обочине.

С 1 сентября вблизи школ начнут дежурить сотрудники ГАИ-7

Окончание каникул и начало учебного года – это период, когда возрастает количество ДТП с участием детей. Поэтому с 1 сентября вблизи школ будут дежурить сотрудники ГАИ, а также волонтеры БРСМ и юные инспекторы дорожного движения.

# ГАИ # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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