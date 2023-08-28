С 1 сентября вблизи школ начнут дежурить сотрудники ГАИ

Новости Беларуси. В преддверии нового учебного года Госавтоинспекция Минской области усилила контроль за правилами перевозки юных пассажиров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В фокусе внимания – наличие специальных кресел, использование ремней безопасности и соблюдение скоростного режима. Следят и за включенными фарами. На дорогах области продолжается акция «Внимание дети». В течение двух недель водители обязаны ездить с ближним светом даже днем. Это один из наиболее эффективных способов привлечь внимание ребенка к транспорту, а значит, избежать трагедии.

Кирилл Реут, инспектор дорожно-патрульной службы ОГАИ УВД Минского райисполкома:

Будем обращать внимание также и на средства персональной мобильности, чтобы дети до 14 лет не передвигались на них, а в случае если ребенок передвигается, то двигался согласно действующему законодательству, то есть по велосипедным, пешеходным дорожкам, тротуарам либо по обочине.