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Совбез РФ: США разрабатывают биооружие против конкретных этносов

28 августа 2023 13:58
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Америка работает над созданием биологического оружия, которое направлено на определенные этнические группы. Это подтверждено, заявил заместитель секретаря Совбеза Российской Федерации Алексей Шевцов, передает РИА Новости.

По словам Шевцова, американцы стремятся перенести биопрограммы в другие страны, наладить контроль за биологическими исследованиями, заполучить результаты, собрать коллекции биоматериалов и патогенов среди которых и особо опасные.

РФ на регулярной основе проводит разъяснительную работу об опасности военно-биологических программ Штатов, что уже вынудило Вашингтон более щепетильно скрывать свои настоящие цели, сказал заместитель секретаря. Америка маскирует свои проекты, прячет их за «гражданскими» научно-исследовательскими институтами, добавил Шевцов.

# общество # общество

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