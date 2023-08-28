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Игорь Сергеенко неожиданно проверил готовность одной из школ к 1 сентября. Что по замечаниям?

28 августа 2023 14:02
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Новости Беларуси. В Беларуси продолжаются проверки готовности школ к новому учебному году. Все недочеты должны быть устранены в кратчайшие сроки. Для этого созданы мониторинговые группы, которые выезжают в районы и проводят встречи на местах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Сергеенко неожиданно проверил готовность одной из школ к 1 сентября. Что по замечаниям?-1

Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко сегодня, 28 августа, пообщался с педагогической общественностью Глусского района. На встрече отметили, что необходимо внедрять новые принципы питания в школе. Пища должна быть вкусная, горячая и качественная. Также темами для обсуждения стали кадровый потенциал района, материально-техническая база учебных заведений, отдельные новшества в системе образования.

Игорь Сергеенко неожиданно проверил готовность одной из школ к 1 сентября. Что по замечаниям?-4

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента:
Хотелось посмотреть, как здесь, в белорусской глубинке, организована эта работа. То, что я сегодня увидел в ходе общения с руководителями и педагогами, при посещении городской школы, которая выбрана совершенно неожиданно, и сельской школы я увидел, что местные органы власти достаточно добросовестно подошли к этому вопросу. Серьезных замечаний по готовности учебных заведений Глусского района практически не выявлено.

Игорь Сергеенко неожиданно проверил готовность одной из школ к 1 сентября. Что по замечаниям?-7

В Могилевской области в текущем году из регионального бюджета на ремонт было выделено 68 миллионов рублей. Капремонт провели в 39 школах.

# Подготовка к школе # общество # Игорь Сергеенко # Фотофакт

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