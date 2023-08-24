Обязательный элемент – эмблема школы. Как должны будут одеваться ученики по новым правилам?
Чтобы как в первый раз не только в первый класс! Все учреждения образования встретят учеников обновленными, преобразившимися. В расширение материально-технической базы Минска вложено более 100 миллионов рублей. Появились новые классы, расширилось профильное обучение. Колледжи готовы предоставить более взрослый подход к получению знаний. Школьные столовые встретят ребят новыми блюдами, речь не об одном десятке пунктов меню, но и учеников будут встречать по одежке. Вступает в силу новый дресс-код с обязательным элементом, рассказали в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
Одна из самых актуальных и важных тем – это одежда школьника. Вы уже определились обязательным элементом, что это будет, как отреагировали ученики и родители?
Оксана Довнар, директор школы № 22 Минска:
Да, это тоже актуальная для нас тема. То, что касается обязательного элемента в нашей школе, это жилет с эмблемой. 1 сентября 2023 года наши ребята оденутся в жилеты, белые рубашки, блузы и темно-синие брюки.
Екатерина Забенько:
Мне кажется, что разделились буквально все на два лагеря. Кому-то это очень нравится, очень кажется удобным, стильным, правильным. Есть родители, ученики, которые полностью отрицают эту систему. Ну, конечно же, в любом случае обязаны, вынуждены приходить так в школу. Все-таки кого больше по отзывам?
Андрей Стригельский, председатель комитета по образованию Мингорисполкома:
Вы знаете, мы тему школьной одежды исследуем постоянно. И вот последние опросы среди родителей и среди учеников как раз говорят о другом, что очень мало родителей сегодня и учеников, которые выступают против школьной формы. Мы хотим в течение года определить 10 комплектов для одежды для мальчиков, 10 комплектов одежды для девочек разных возрастов, которые и станут базовыми для школьников города Минска при выборе комплекта школьной формы.
Плюс наша инициатива, которая поддержана Министерством образования, еще и в том, чтобы на школьной форме, на школьной одежде было изображение государственной символики. Это тоже очень важно. Мы к этому пришли. Это все-таки поможет нам воспитывать уважительное отношение у ребят к символике государственной. В том числе это будет неким отличительным элементом. Мы будем понимать, что ребенок в школьной форме, если там есть изображение государственной символики.
Читайте также:
Инженерные классы с 3D-принтером! Вот в какой школе Минска учеников учат работать с техникой
Чем привлекателен и чему научат в МГ КРД им. Кедышко? Рассказала директор
Новые блюда каждую четверть. Директор комбината школьного питания о подготовке к новому учебному году