Обязательный элемент – эмблема школы. Как должны будут одеваться ученики по новым правилам?

Чтобы как в первый раз не только в первый класс! Все учреждения образования встретят учеников обновленными, преобразившимися. В расширение материально-технической базы Минска вложено более 100 миллионов рублей. Появились новые классы, расширилось профильное обучение. Колледжи готовы предоставить более взрослый подход к получению знаний. Школьные столовые встретят ребят новыми блюдами, речь не об одном десятке пунктов меню, но и учеников будут встречать по одежке. Вступает в силу новый дресс-код с обязательным элементом, рассказали в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Одна из самых актуальных и важных тем – это одежда школьника. Вы уже определились обязательным элементом, что это будет, как отреагировали ученики и родители?

Оксана Довнар, директор школы № 22 Минска:

Да, это тоже актуальная для нас тема. То, что касается обязательного элемента в нашей школе, это жилет с эмблемой. 1 сентября 2023 года наши ребята оденутся в жилеты, белые рубашки, блузы и темно-синие брюки. Екатерина Забенько:

Мне кажется, что разделились буквально все на два лагеря. Кому-то это очень нравится, очень кажется удобным, стильным, правильным. Есть родители, ученики, которые полностью отрицают эту систему. Ну, конечно же, в любом случае обязаны, вынуждены приходить так в школу. Все-таки кого больше по отзывам?