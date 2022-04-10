Собрали воду из всех районов Минска и отправили в лабораторию. Вердикт эксперта вас явно удивит

Новости Беларуси. Система ЖКХ продолжает лидировать в рейтинге жалоб белорусов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. По этому поводу Президент даже собрал совещание. Видимо, жаловаться просто дальше некуда. Что не устраивает белорусов – а это и настоящие беззаконие, которое творят товарищества собственников, и проведение капитального ремонта, и взаимодействие с населением. Одним словом, жалобы льются как из ведра. Так что министру ЖКХ придется засучить рукава и залатать дыры в этой сфере. А пока Анастасия Ярощик-Корниенко с головой окунулась в вопрос качества воды. Об этом тоже говорили на совещании, и дано поручение в ближайшие сроки разобраться с проблемой.

Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:

На вкус, цвет и запах воду проверяют в лабораториях санитарно-эпидемиологической службы. Мы отобрали пробы в 9 районах Минска. Проверим?

Все 9 образцов отдаем на исследование в лабораторию воды. Какая вода течет в квартирах Фрунзенского и Московского районов Минска? Подробнее здесь.

Анастасия Ярощик-Корниенко:

А сейчас узнаем, как готовят воду для столицы. Поедем в «Минскводоканал». И не с пустыми руками. Захватим пару литров из самой Свислочи. Еще на входе уверяют, что современные технологии позволяют вывести на чистую воду и такой образец. Конечно, пройдет он несколько этапов очистки.

Анастасия Романова, начальник технологического отдела производства «Минскводопровод» УП «Минскводоканал»:

Если говорим о поверхностных источниках водоснабжения, там более сложный процесс очистки, он более серьезный. Там у нас реагентная чистка, фильтрование и обеззараживание воды. Мы уже ушли от хлорирования воды, сейчас используем гипохлорит натрия. В лаборатории для исследования мы оставили 9 образцов воды, собранных во всех районах Минска. Вердикт эксперта с первого взгляда: в таком виде и объеме пробы проверить не могут – их просто мало.