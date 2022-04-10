«Есть особенность в показателях». Какая вода течёт в квартирах Фрунзенского и Московского районов Минска?

Новости Беларуси. Система ЖКХ продолжает лидировать в рейтинге жалоб белорусов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. По этому поводу Президент даже собрал совещание. Видимо, жаловаться просто дальше некуда. Что не устраивает белорусов – а это и настоящие беззаконие, которое творят товарищества собственников, и проведение капитального ремонта, и взаимодействие с населением. Одним словом, жалобы льются как из ведра. Так что министру ЖКХ придется засучить рукава и залатать дыры в этой сфере.

В лаборатории воды определяют более 160 показателей по химическому составу. Так, к примеру, тестируют миллилитры на жесткость. В целом, прежде чем вода придет в квартиры, она должна пройти двойной экспертный контроль.