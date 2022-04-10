«Есть особенность в показателях». Какая вода течёт в квартирах Фрунзенского и Московского районов Минска?
Новости Беларуси. Система ЖКХ продолжает лидировать в рейтинге жалоб белорусов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. По этому поводу Президент даже собрал совещание. Видимо, жаловаться просто дальше некуда. Что не устраивает белорусов – а это и настоящие беззаконие, которое творят товарищества собственников, и проведение капитального ремонта, и взаимодействие с населением. Одним словом, жалобы льются как из ведра. Так что министру ЖКХ придется засучить рукава и залатать дыры в этой сфере.
В лаборатории воды определяют более 160 показателей по химическому составу. Так, к примеру, тестируют миллилитры на жесткость. В целом, прежде чем вода придет в квартиры, она должна пройти двойной экспертный контроль.
Собрали воду из всех районов Минска и отправили в лабораторию. Подробности здесь.
Григорий Гетюк, заместитель главного врача Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:
Вода характеризуется постоянным составом и безопасна для употребления. Да, действительно есть особенность в показателях воды, которая подается населению Фрунзенского и Московского района. Связано это с тем, что там для водоснабжения используются поверхностные источники. Остаточный хлор в воде остается, но показания его настолько малы, что они абсолютно безвредны для организма человека. Поэтому опасности вода из-под крана во Фрунзенском, Московском, частично в Октябрьском районах не представляет. Ее можно пить без ограничений.
Эта станция обеспечивает водный баланс части Московского района Минска. Живительные литры качают из артезианской скважины. В этом случае понадобилась дополнительная очистка от примесей марганца и железа. Пройдя этап фильтрации, получают кристально чистый поток.
Кстати, станция обезжелезивания тоже установлена здесь в рамках государственной программы «Чистая вода» в 2016 году. Теперь, говорят, можно смело пить прямо из-под крана. В целом совершенствование системы водоснабжения Минска продолжат.
Анастасия Романова, начальник технологического отдела производства «Минскводопровод» УП «Минскводоканал»:
Что касается поверхностного источника, то у нас есть поручение главы государства – до 2025 года перевести Минск на подземные источники. Сейчас мы с этим вопросом работаем. В настоящее время подходит к концу разработка проектно-сметной документации. Будет проходить экспертиза, и мы приступим к его реализации.
Отразятся ли санкции на качестве воды в Беларуси – читайте здесь.