«Ржавые лохмотья». В каких регионах до сих пор не решили проблему чистой питьевой воды?

Новости Беларуси. Система ЖКХ продолжает лидировать в рейтинге жалоб белорусов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. По этому поводу Президент даже собрал совещание. Видимо, жаловаться просто дальше некуда. Что не устраивает белорусов – а это и настоящие беззаконие, которое творят товарищества собственников, и проведение капитального ремонта, и взаимодействие с населением. Одним словом, жалобы льются как из ведра. Так что министру ЖКХ придется засучить рукава и залатать дыры в этой сфере. А пока Анастасия Ярощик-Корниенко с головой окунулась в вопрос качества воды. Об этом тоже говорили на совещании, и дано поручение в ближайшие сроки разобраться с проблемой.

Вода настолько ржавая, фильтры забиваются, бурая, как кирпич.

Пить ее просто нельзя.

Она кристально чистая, когда включаешь, набираешь ее во что-то, но буквально через 5-10 минут начинается реакция и она превращается просто в ржавые лохмотья.

Вот уже несколько лет подряд жители Боровиков ратуют за чистую воду в своих домах. Сельчане предпочитают светлое не надевать. Ведь после стирки одежда обязательно будет рыжая. Впрочем, немодный нынче в деревне тон везде. Из-за ржавчины сантехника выходит из строя. С оттенком и сама вода. К цвету добавляется пронизывающий запах, характерный для присутствия железа. Это подтвердили и лабораторные исследования. Точкой кипения у молодой мамы Алины Черноус стала сыпь у детей.





Алина Черноус, жительница деревни Боровики:

Нам говорят, что якобы это из-за того, что какие-то новые продукты мы ввели. Но мы ничего нового не вводили. Я заметила, когда набираю воду (в ванне она купается), в последнее время стала ее пить. Сегодня Алина идет ва-банк. И приглашает в гости сотрудника водоканала. Чтобы с головой гость погрузился в проблему, к визиту подготовили полную чашу источника раздора.

Вот опять вас пригласили, чтобы вы посмотрели, какая у нас вода, как она вкусно пахнет. И здесь дети купаются. Мы на ней не готовим, только купаемся. У детей высыпает. Приглашают Сергея Васильевича и на личную дегустацию воды.

Просто хотя бы понюхайте ее.

Сергей Близнюк, исполняющий обязанности директора водоканала Дзержинского района:

Я знаю, я вижу по цвету. – Вы не рискуете, да?

– Не в том – рискуешь, не рискуешь. Я вижу и уверяю, что здесь небольшой показатель железа.

– Пробовать не будем?

– Незачем.

– То есть вы так?

– Вам это так принципиально? Собрали воду из всех районов Минска и отправили в лабораторию. Подробности здесь.

Тем временем уже за чашкой чая молодая мама и представитель водоканала откровенно говорят о том, когда же в Боровики придет безупречно чистая вода.

– В этом году – в конце 2022 года.

– Это какой месяц именно?

– По всем нашим планам это будет декабрь. То есть пока построим станцию обезжелезивания, полностью ее переподключим, введем в эксплуатацию, подберем все соответствующие заключения до этого и подадим нормативную воду в населенным пункт. Как раз где-то будет декабрь. Какая вода течет в квартирах Фрунзенского и Московского районов Минска? Подробнее здесь.

Поселок Ленок под Крупками, любанская деревня Отрадное и солигорская Заречье, несвижские агрогородки Грицкевичи и Ударный. Качественный водный поток охватывает все больше населенных пунктов страны. За последние три года построили около 8 сотен станций обезжелезивания. К слову, мы даже сами научились их производить.

Даже приятно пить ее, вода чистенькая. Платим за воду, мы знаем какую.