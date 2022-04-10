«Ржавые лохмотья». В каких регионах до сих пор не решили проблему чистой питьевой воды?
Новости Беларуси. Система ЖКХ продолжает лидировать в рейтинге жалоб белорусов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. По этому поводу Президент даже собрал совещание. Видимо, жаловаться просто дальше некуда. Что не устраивает белорусов – а это и настоящие беззаконие, которое творят товарищества собственников, и проведение капитального ремонта, и взаимодействие с населением. Одним словом, жалобы льются как из ведра. Так что министру ЖКХ придется засучить рукава и залатать дыры в этой сфере.
А пока Анастасия Ярощик-Корниенко с головой окунулась в вопрос качества воды. Об этом тоже говорили на совещании, и дано поручение в ближайшие сроки разобраться с проблемой.
Вода настолько ржавая, фильтры забиваются, бурая, как кирпич.
Она кристально чистая, когда включаешь, набираешь ее во что-то, но буквально через 5-10 минут начинается реакция и она превращается просто в ржавые лохмотья.
Вот уже несколько лет подряд жители Боровиков ратуют за чистую воду в своих домах. Сельчане предпочитают светлое не надевать. Ведь после стирки одежда обязательно будет рыжая. Впрочем, немодный нынче в деревне тон везде. Из-за ржавчины сантехника выходит из строя. С оттенком и сама вода. К цвету добавляется пронизывающий запах, характерный для присутствия железа. Это подтвердили и лабораторные исследования. Точкой кипения у молодой мамы Алины Черноус стала сыпь у детей.
Алина Черноус, жительница деревни Боровики:
Нам говорят, что якобы это из-за того, что какие-то новые продукты мы ввели. Но мы ничего нового не вводили. Я заметила, когда набираю воду (в ванне она купается), в последнее время стала ее пить.
Сегодня Алина идет ва-банк. И приглашает в гости сотрудника водоканала. Чтобы с головой гость погрузился в проблему, к визиту подготовили полную чашу источника раздора.
Вот опять вас пригласили, чтобы вы посмотрели, какая у нас вода, как она вкусно пахнет. И здесь дети купаются. Мы на ней не готовим, только купаемся. У детей высыпает.
Приглашают Сергея Васильевича и на личную дегустацию воды.
Просто хотя бы понюхайте ее.
Сергей Близнюк, исполняющий обязанности директора водоканала Дзержинского района:
Я знаю, я вижу по цвету.
– Вы не рискуете, да?
– Не в том – рискуешь, не рискуешь. Я вижу и уверяю, что здесь небольшой показатель железа.
– Пробовать не будем?
– Незачем.
– То есть вы так?
– Вам это так принципиально?
Собрали воду из всех районов Минска и отправили в лабораторию. Подробности здесь.
Тем временем уже за чашкой чая молодая мама и представитель водоканала откровенно говорят о том, когда же в Боровики придет безупречно чистая вода.
– В этом году – в конце 2022 года.
– Это какой месяц именно?
– По всем нашим планам это будет декабрь. То есть пока построим станцию обезжелезивания, полностью ее переподключим, введем в эксплуатацию, подберем все соответствующие заключения до этого и подадим нормативную воду в населенным пункт. Как раз где-то будет декабрь.
Какая вода течет в квартирах Фрунзенского и Московского районов Минска? Подробнее здесь.
Поселок Ленок под Крупками, любанская деревня Отрадное и солигорская Заречье, несвижские агрогородки Грицкевичи и Ударный. Качественный водный поток охватывает все больше населенных пунктов страны. За последние три года построили около 8 сотен станций обезжелезивания. К слову, мы даже сами научились их производить.
Даже приятно пить ее, вода чистенькая. Платим за воду, мы знаем какую.
Никой сейчас нет ни ржавчины, ничего. На вкус очень приятная, светленькая. Можно стирать хоть белое, хоть любое.
Свыше полусотни новых объектов установят только в центральном регионе уже в 2022 году. А к 2025-му должны и вовсе забыть о проблеме питья воды из поверхностных источников. Позавидовать этому факту могут как минимум 2 миллиарда людей на Земле, у которых даже нет доступа к безопасной питьевой воде – данные ВОЗ.
Отразятся ли санкции на качестве воды в Беларуси – читайте здесь.