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«Ржавые лохмотья». В каких регионах до сих пор не решили проблему чистой питьевой воды?

10 апреля 2022 17:40
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Новости Беларуси. Система ЖКХ продолжает лидировать в рейтинге жалоб белорусов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. По этому поводу Президент даже собрал совещание. Видимо, жаловаться просто дальше некуда. Что не устраивает белорусов – а это и настоящие беззаконие, которое творят товарищества собственников, и проведение капитального ремонта, и взаимодействие с населением. Одним словом, жалобы льются как из ведра. Так что министру ЖКХ придется засучить рукава и залатать дыры в этой сфере.

А пока Анастасия Ярощик-Корниенко с головой окунулась в вопрос качества воды. Об этом тоже говорили на совещании, и дано поручение в ближайшие сроки разобраться с проблемой.

«Ржавые лохмотья». В каких регионах до сих пор не решили проблему чистой питьевой воды?-1

Вода настолько ржавая, фильтры забиваются, бурая, как кирпич.

«Ржавые лохмотья». В каких регионах до сих пор не решили проблему чистой питьевой воды?-4

Пить ее просто нельзя.

«Ржавые лохмотья». В каких регионах до сих пор не решили проблему чистой питьевой воды?-7

Она кристально чистая, когда включаешь, набираешь ее во что-то, но буквально через 5-10 минут начинается реакция и она превращается просто в ржавые лохмотья.

«Ржавые лохмотья». В каких регионах до сих пор не решили проблему чистой питьевой воды?-10

«Ржавые лохмотья». В каких регионах до сих пор не решили проблему чистой питьевой воды?-12

Вот уже несколько лет подряд жители Боровиков ратуют за чистую воду в своих домах. Сельчане предпочитают светлое не надевать. Ведь после стирки одежда обязательно будет рыжая. Впрочем, немодный нынче в деревне тон везде. Из-за ржавчины сантехника выходит из строя. С оттенком и сама вода. К цвету добавляется пронизывающий запах, характерный для присутствия железа. Это подтвердили и лабораторные исследования. Точкой кипения у молодой мамы Алины Черноус стала сыпь у детей.

Алина Черноус, жительница деревни Боровики:
Нам говорят, что якобы это из-за того, что какие-то новые продукты мы ввели. Но мы ничего нового не вводили. Я заметила, когда набираю воду (в ванне она купается), в последнее время стала ее пить.

Сегодня Алина идет ва-банк. И приглашает в гости сотрудника водоканала. Чтобы с головой гость погрузился в проблему, к визиту подготовили полную чашу источника раздора.

«Ржавые лохмотья». В каких регионах до сих пор не решили проблему чистой питьевой воды?-15

Вот опять вас пригласили, чтобы вы посмотрели, какая у нас вода, как она вкусно пахнет. И здесь дети купаются. Мы на ней не готовим, только купаемся. У детей высыпает.

Приглашают Сергея Васильевича и на личную дегустацию воды.

«Ржавые лохмотья». В каких регионах до сих пор не решили проблему чистой питьевой воды?-18

Просто хотя бы понюхайте ее.

«Ржавые лохмотья». В каких регионах до сих пор не решили проблему чистой питьевой воды?-21

Сергей Близнюк, исполняющий обязанности директора водоканала Дзержинского района:
Я знаю, я вижу по цвету.

– Вы не рискуете, да?
– Не в том – рискуешь, не рискуешь. Я вижу и уверяю, что здесь небольшой показатель железа.
– Пробовать не будем?
– Незачем.
– То есть вы так?
– Вам это так принципиально?

Собрали воду из всех районов Минска и отправили в лабораторию. Подробности здесь.

«Ржавые лохмотья». В каких регионах до сих пор не решили проблему чистой питьевой воды?-24

Тем временем уже за чашкой чая молодая мама и представитель водоканала откровенно говорят о том, когда же в Боровики придет безупречно чистая вода. 

«Ржавые лохмотья». В каких регионах до сих пор не решили проблему чистой питьевой воды?-27

– В этом году – в конце 2022 года.
– Это какой месяц именно?
– По всем нашим планам это будет декабрь. То есть пока построим станцию обезжелезивания, полностью ее переподключим, введем в эксплуатацию, подберем все соответствующие заключения до этого и подадим нормативную воду в населенным пункт. Как раз где-то будет декабрь.

Какая вода течет в квартирах Фрунзенского и Московского районов Минска? Подробнее здесь.

«Ржавые лохмотья». В каких регионах до сих пор не решили проблему чистой питьевой воды?-30

Поселок Ленок под Крупками, любанская деревня Отрадное и солигорская Заречье, несвижские агрогородки Грицкевичи и Ударный. Качественный водный поток охватывает все больше населенных пунктов страны. За последние три года построили около 8 сотен станций обезжелезивания. К слову, мы даже сами научились их производить.

«Ржавые лохмотья». В каких регионах до сих пор не решили проблему чистой питьевой воды?-33

Даже приятно пить ее, вода чистенькая. Платим за воду, мы знаем какую.

«Ржавые лохмотья». В каких регионах до сих пор не решили проблему чистой питьевой воды?-36

Никой сейчас нет ни ржавчины, ничего. На вкус очень приятная, светленькая. Можно стирать хоть белое, хоть любое.

Свыше полусотни новых объектов установят только в центральном регионе уже в 2022 году. А к 2025-му должны и вовсе забыть о проблеме питья воды из поверхностных источников. Позавидовать этому факту могут как минимум 2 миллиарда людей на Земле, у которых даже нет доступа к безопасной питьевой воде – данные ВОЗ.

Отразятся ли санкции на качестве воды в Беларуси – читайте здесь.

# Водоснабжение # общество # Алина Черноус # Сергей Близнюк # Анастасия Ярощик-Корниенко

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