«Рассказал стихотворение, как мама ждёт папу». Андрей Лукьянович о своей семье и детях

Андрей Лукьянович, полковник, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО – начальник авиации:

Если мы говорим о нашей родине, почему город Сморгонь мне очень близок? Потому что, он мне подарил еще мою супругу. Я скажу, что я в мельчайших деталях, подробностях помню нашу первую встречу. Это была любовь с первого взгляда. Хотя я вам скажу, что быть женой офицера – это огромный труд и призвание, наверное. Юля, кому как не вам должно быть известно, как жене офицера. Не каждая девушка может стать женой офицера. Это связано, в первую очередь, со спецификой нашей профессии, потому что воинская служба – это служба, когда человек не принадлежит сам себе, не зависит его служба от желаний, приоритетов, привязанностей. Воинская служба целиком и полностью, от начала до конца – уравнение со многими неизвестными, решить которые могут люди по-настоящему влюбленные в свое дело, профессию, в авиацию в данном случае. А еще это огромная ответственность. Огромная ответственность не только за пилотирование, подготовку и выполнение полетов на дорогостоящей авиационной технике, это ответственность за жизни людей и ни с чем не сравнимый объем задач. Я долгие годы был командиром авиационной базы, поэтому вам с полной ответственностью могу это сказать.

Но почему я все-таки выбрал Светлану, потому что мне как человеку военному понравились в ней такие черты как преданность и надежность, наверно. Потому что она сразу поехала со мной в город Улан-Удэ – это первое место моей службы. И где бы мы ни были она создавала уют, а когда родились наши дети, то целиком и полностью посвятила себя воспитанию наших детей: воспитанию, обучению, развитию. Как она сама шутит, говорит, что она уже в четвертый раз заканчивает среднюю школу и очень надеется, что через два года, когда наш младший сын закончит гимназию, то в очередной раз получит золотую медаль. Хотя я понимаю, насколько ей сложно: мы сменили семь мест жительства. Проехали более 12 тысяч километров при смене наших мест жительства. И на ее хрупкие плечи ложилась огромная ответственность и забота о наших детях: школа, сад, обучение, развитие, быт, кружки, детский сад, прогулки. Я скажу, конечно, что ей было непросто.