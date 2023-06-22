Андрей Лазуткин: «Я за то, чтобы арендное жильё предоставляли работникам системы образования»

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим новости с фронта. В гостях политолог Андрей Лазуткин и военный корреспондент, позывной «Бантик» Анастасия Бартенева. Григорий Азаренок, СТВ:

Обязательно справедливыми для людей – вот что всегда подчеркивает Президент. Здесь что касается вопросов заработной платы, жилья и так далее.

Андрей Лазуткин, политолог:

Люди не поймут, и на это Президент ориентируется. Мы вчера «драконим» медиков, а сегодня говорим: давайте заселим их по дешевке куда-то, дадим квартиры выкупать. Это неправильно. Конечно, я за то, чтобы арендное жилье предоставляли работникам системы образования, потому что мы сегодня готовим педклассы – это дети, которые мотивированы, сознательно идут туда учиться, чтобы потом преподавать, остаться в своей местности, в своей школе, вузе, там работать. Если такому ребенку еще жилье дать, он точно останется в профессии на годы. Задача не просто раздавать это все, а чтобы люди закреплялись и работали дальше. То есть не только два года отработки, а еще потом-потом-потом. Можно давать целевой набор – это пять лет, а можно такими методами стимулировать закрепление молодых специалистов. Это все комплексные проблемы.