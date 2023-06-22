Андрей Лазуткин: «Я за то, чтобы арендное жильё предоставляли работникам системы образования»
Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим новости с фронта. В гостях политолог Андрей Лазуткин и военный корреспондент, позывной «Бантик» Анастасия Бартенева.
Григорий Азаренок, СТВ:
Обязательно справедливыми для людей – вот что всегда подчеркивает Президент. Здесь что касается вопросов заработной платы, жилья и так далее.
Андрей Лазуткин, политолог:
Люди не поймут, и на это Президент ориентируется. Мы вчера «драконим» медиков, а сегодня говорим: давайте заселим их по дешевке куда-то, дадим квартиры выкупать. Это неправильно.
Конечно, я за то, чтобы арендное жилье предоставляли работникам системы образования, потому что мы сегодня готовим педклассы – это дети, которые мотивированы, сознательно идут туда учиться, чтобы потом преподавать, остаться в своей местности, в своей школе, вузе, там работать. Если такому ребенку еще жилье дать, он точно останется в профессии на годы. Задача не просто раздавать это все, а чтобы люди закреплялись и работали дальше. То есть не только два года отработки, а еще потом-потом-потом. Можно давать целевой набор – это пять лет, а можно такими методами стимулировать закрепление молодых специалистов. Это все комплексные проблемы.
Андрей Лазуткин:
По Минску мы строим сегодня общежития. Это вещь универсальная. Там могут жить и рабочие, и бюджетники, и кто угодно. Вопрос – как это справедливо распределить? По Минску, например, мы имеем огромный спрос на рабочую силу. Можно все это мобильно перебрасывать от медиков к учителям или наоборот. А если брать регионы, какой там рынок труда сегодня? Там, может, люди уезжают на заработки. И получается, что уже нет такой востребованности этого жилищного вопроса.
Президент, конечно, смотрит, как это все распределить, но это тоже вопрос денег. Мы все это строили, а какая отдача? Предлагает Совмин: а давайте все это просто продадим или приватизируем. Президент говорит: так зачем все это было тогда? Можно было просто строить заново эти дома и продавать, зарабатывать деньги, а не строить за бюджетные средства арендное жилье. Санкции многое скорректировали. И если бы у нас была другая ситуация по кредитным рынкам, по доступу государства к определенным кредитам Банка реконструкции и развития, к инфраструктурным проектам, то вопросы бы так остро не стояли сегодня. А так мы считаем каждую копейку. И это вопросы бюджетной сферы, соцобеспечения, медицины, образования – все, что финансируется из бюджета.
Григорий Азаренок:
Но все это мы можем обсуждать только по одной простой причине. В 2020 году мы отхреначили придурков и пидорасов, у нас нет сейчас Майдана, разрухи, у нас нет войны. И мы обсуждаем вопросы строительства жилья то ли для медиков, то ли для педагогов, то ли для еще кого-то. А в Донецке воды нет! И это самая маленькая проблема. Там еще его обстреливают, минимум четыре района. Показать Бахмут? Показать Мариуполь, города востока Украины? А это после Майдана, когда вышли и победили европейские ценности.
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