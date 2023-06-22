Лукашенко: наших граждан беспокоит качество дорог – все на автомобилях, у некоторых по 2-3 на семью
Новости Беларуси. Беларусь должна создавать конкурентные условия для привлечения капиталов. Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании с руководством Совета министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Складывается впечатление, что в отдельных сферах, достигнув определенного успеха, мы стали почивать на лаврах, думая, что так будет всегда. Чем в перспективе чревато такое отношение, хорошо видно на примере белорусских дорог…
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Еще один чувствительный вопрос: наших граждан весьма беспокоит качество дорог. А что тут говорить: все на автомобилях, у некоторых по 2-3 на семью. Платить, правда, никто не хочет за дороги. Потому что деньги же кто должен за дороги платить? Тот, кто перемещается. Какую-то копейку заплатили, и уже гвалт на всю республику: ах, много. Да, было время, когда Беларусь достигла высокого уровня по состоянию дорожного покрытия и стала примером на постсоветском пространстве для многих. Но стоило только немного ослабить контроль, как ситуация стала ухудшаться. Во время рабочей поездки в Гродненскую область, апрель 2023-го, я уже обращал внимание на количество жалоб населения на эту тему. Профильному вице-премьеру поставлена задача: в течение 2023 года все дороги привести в порядок, отремонтировать. Это вопрос вопросов, как обстоят дела.
И в этом примере, приведенном Президентом, в общем-то, суть совещаний последнего времени. Не стоит бросаться из крайности в крайность в любой сфере, будь то здравоохранение или экономика – то есть не видеть лишь успехи, заниматься шапкозакидательством, как и концентрироваться лишь на недостатках. Нужно адекватно оценивать себя, реалии и вовремя принимать решения, корректировать путь, только тогда можно рассчитывать на успех и на результат. К слову о нем, за сегодняшнее четырехчасовое совещание успели обсудить целый ряд направлений, среди которых и грядущие II Игры стран СНГ, которые в этом августе принимает наша страна. Здесь не только глава государства, но и вся страна рассчитывает на отличные показатели. В конце концов высокая планка уже взята.
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