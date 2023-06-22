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Андрей Швед: общая память народов Беларуси и России – мощное оружие против возрождения фашизма

22 июня 2023 19:25
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Новости Беларуси. Общая память народов Беларуси и России – мощное оружие против возрождения фашизма. Об этом заявил генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед в Бресте на презентации книги серии «Библиотека Союзного государства», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Срока давности не имеют». Презентация книги союзной библиотеки прошла в Бресте. Читайте здесь

Андрей Швед: общая память народов Беларуси и России – мощное оружие против возрождения фашизма-1

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:
Эта правда необходима как средство, оружие борьбы против тех, кто сегодня переписывает историю. А переписывают историю с одной целью – чтобы опять поработить, опять обосновать новый поход коричневой чумы на восток. А это очевидно, на мой взгляд. Сейчас идет на идейной платформе нацизма и фашизма очередная экспансия с целью захвата новой территории. Сейчас важно достучаться до каждого. Сегодня наша общая память – это серьезное оружие в борьбе с тем злом, которое идет с Запада.

# Великая Отечественная война # общество # Андрей Швед # Фотофакт

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