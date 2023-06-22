Андрей Швед: общая память народов Беларуси и России – мощное оружие против возрождения фашизма

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:

Эта правда необходима как средство, оружие борьбы против тех, кто сегодня переписывает историю. А переписывают историю с одной целью – чтобы опять поработить, опять обосновать новый поход коричневой чумы на восток. А это очевидно, на мой взгляд. Сейчас идет на идейной платформе нацизма и фашизма очередная экспансия с целью захвата новой территории. Сейчас важно достучаться до каждого. Сегодня наша общая память – это серьезное оружие в борьбе с тем злом, которое идет с Запада.