Белый халат для «беломайдана». Мнение Григория Азарёнка

Григорий Азаренок, СТВ:

Нет более благородной профессии, чем врач. Человек, знающий тайны организма и умеющий использовать их для спасения. Он побеждает боль, он побеждает смерть. С древнейших времен лекарь был особо почитаемым человеком в обществе, наряду с военным и учителем. Можно вспомнить первую сестру милосердия Дашу Севастопольскую, которая на Крымской войне лечила от ран и русских, и французов с англичанами. Можно вспомнить царицу и княжон Романовых, которые во время Первой мировой одели белые халаты. Можно вспомнить легендарную Зинаиду Туснолобову-Марченко. Надеюсь, змагарам не нужно объяснять, кто это.

Григорий Азаренок:

Но знания и умения, особенно в сфере человеческого здоровья, могут привести и к чудовищным последствиям. Чего только стоит печально известный доктор Йозеф Менгеле, нацистский садист, палач и убийца, который ставил медицинские опыты на заключенных в концлагерях. И нынешние доктора-змагары поистине наследуют этому персонажу. Чего только стоят призывы в Telegram-каналах не выходить на работу, не делать операции, не обслуживать в больницах и поликлиниках милиционеров.

Григорий Азаренок:

На фотографии – врачи-акционисты. Они протестуют против привлечения к ответственности бывшего коллеги, который слил данные пациента Бондаренко. Я не буду уточнять, знают ли они закон о здравоохранении, где подобные поступки однозначно квалифицируются как преступление. С правовой культурой, как оказалось, у некоторых все очень сложно. Про человеческую порядочность говорить и вовсе уже стало не комильфо… К слову, сам Артем Сорокин свою вину полностью осознал. И привели к этому не мифические «катаванні ў засценках КДБ». Человек увидел, к чему привел его поступок. Несколько секунд, пара фотографий, сообщение журналистке – и в стране произошел новый виток эскалации. Подробнее здесь. Григорий Азаренок:

Но случайно ли это все? Ведь за врачей взялись не сегодня и не вчера. Во время первой волны пандемии как грибы выросли фонды взаимопомощи, организации, структуры. Прикрываясь благородными целями, велась подрывная работа: агитация, вовлечение медиков в различные структуры, НКО. Так шился белый халат для «беломайдана». Подробнее о циничных политтехнологиях вовлечения врачей в грязные дела рассказал нам политолог Андрей Лазуткин. Тут для журналиста возникает дилемма: для упрощения восприятия информацию желательно сократить, но здесь не тот случай. Важна каждая деталь. Ознакомьтесь.

Андрей Лазуткин, политолог:

Значительная часть медработников трудоустроены по совместительству в частных медцентрах и одновременно в государственных организациях, чтобы не терять квалификационную категорию. Соответственно, на первом этапе агитации «против насилия» для создания инфоповодов привлекались именно сотрудники, связанные с частными медцентрами. Помимо информационного сопровождения, часть медработников была активно вовлечена в оказание медицинской помощи протестующим. Так, организаторами беспорядков была выстроена система взаимодействия со столичным частным медцентром Л., в рамках которой медицинская помощь для потерпевших в ходе беспорядков 9-11 августа оказывалась бесплатно и в любом объеме, включая сложные исследования КТ, МРТ и другие (рыночная стоимость таких исследований составляет 200-500 рублей). Факт участия в беспорядках удостоверялся со слов обращающихся. При этом не требовалась сверка личных документов, данные указывались со слов. В то же время большая часть обратившихся после боестолкновений документов не имела либо не предоставляла по своей инициативе, то есть речь, к примеру, могла идти об активных участниках беспорядков с иностранными паспортами. Также сотрудникам частного медцентра Л. была доведена установка всем обратившимся выдавать больничные листы с подробной фиксацией травм. Медцентр не имел для этого правомочий, поэтому применялась оговорка – справка выдавалась без печати медцентра, но такую печать можно было поставить в течение следующих 6 месяцев. Очевидно, так они хотели себя обезопасить в случае негативного для них развития ситуации. Обращаю внимание, что выдача таких листов, в том числе на подставные паспортные данные, – грубое нарушение законодательства. Можно предположить, что организаторы беспорядков проплатили руководству медцентра, так как позиция была ультимативно доведена до всего коллектива. В отношении врачей, которые отказались работать на таких условиях, в коллективе были факты угроз. Им сказали, что непосредственно этих лиц «сделают крайними», если те откажутся принимать пациентов. Также коллективу было рекомендовано посетить забастовку медиков у Минздрава 17 августа. Руководством заранее были подготовлены три больших бело-красно-белых флага для вывешивания на офисах медцентра в Минске. То есть работа, которая централизованно проводилась с медиками, имела несколько задач, среди которых: а) сформировать устойчивое ядро по проф. признаку на базе частных медцентров; б) наладить оказание медицинской помощи для участников боестолкновений в обход государственных больниц; в) использовать возросший моральный авторитет медиков в условиях COVID для ведения антигосударственной агитации.