«Инициативы, которые заслуживают уважения». Предложения жителей Минска выслушали на диалоговой площадке

Новости Беларуси. Больше возможностей для местного самоуправления – эта тема стала главной на очередной диалоговой площадке в городской Ратуше, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В дискуссии приняли участие депутаты Палаты представителей и Мингорсовета, а также активисты общественных объединений. Всего 14 человек. За круглым столом обсудили планы по совершенствованию работы коллегиальных органов территориального общественного самоуправления – так называемых КОТОСов. Их в Минске сейчас 130. Внимание посвятили и эффективности общественных пунктов охраны правопорядка.