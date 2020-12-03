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«Инициативы, которые заслуживают уважения». Предложения жителей Минска выслушали на диалоговой площадке

03 декабря 2020 16:11
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Новости Беларуси. Больше возможностей для местного самоуправления – эта тема стала главной на очередной диалоговой площадке в городской Ратуше, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Инициативы, которые заслуживают уважения». Предложения жителей Минска выслушали на диалоговой площадке-1

В дискуссии приняли участие депутаты Палаты представителей и Мингорсовета, а также активисты общественных объединений. Всего 14 человек. За круглым столом обсудили планы по совершенствованию работы коллегиальных органов территориального общественного самоуправления – так называемых КОТОСов. Их в Минске сейчас 130. Внимание посвятили и эффективности общественных пунктов охраны правопорядка.

«Инициативы, которые заслуживают уважения». Предложения жителей Минска выслушали на диалоговой площадке-4

Андрей Бугров, председатель Минского городского Совета депутатов:
Сегодня минчане готовы более активно принимать участие в развитии своего дома, своего двора, своей территории, предлагая определенные инициативы, которые заслуживают уважения и которые мы сегодня обсудим. Сегодня очень символично, что вопросы самоуправления мы рассматриваем здесь, в городской Ратуше, которая является непосредственно символом местного самоуправления.

«Инициативы, которые заслуживают уважения». Предложения жителей Минска выслушали на диалоговой площадке-7

Это не первое заседание столичной диалоговой площадки. Городской актив уже успел обсудить социальные проблемы, вопросы культуры и молодежной политики. Все предложения, озвученные на таких встречах, будут оформлены в единый документ и вынесены на обсуждение на Всебелорусском народном собрании.

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# Конституция # общество # Андрей Бугров # Фотофакт

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