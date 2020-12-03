«Инициативы, которые заслуживают уважения». Предложения жителей Минска выслушали на диалоговой площадке

Новости Беларуси. Больше возможностей для местного самоуправления – эта тема стала главной на очередной диалоговой площадке в городской Ратуше, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Больше возможностей для местного самоуправления – эта тема стала главной на очередной диалоговой площадке в городской Ратуше, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В дискуссии приняли участие депутаты Палаты представителей и Мингорсовета, а также активисты общественных объединений. Всего 14 человек. За круглым столом обсудили планы по совершенствованию работы коллегиальных органов территориального общественного самоуправления – так называемых КОТОСов. Их в Минске сейчас 130. Внимание посвятили и эффективности общественных пунктов охраны правопорядка.
Андрей Бугров, председатель Минского городского Совета депутатов:
Сегодня минчане готовы более активно принимать участие в развитии своего дома, своего двора, своей территории, предлагая определенные инициативы, которые заслуживают уважения и которые мы сегодня обсудим. Сегодня очень символично, что вопросы самоуправления мы рассматриваем здесь, в городской Ратуше, которая является непосредственно символом местного самоуправления.
Это не первое заседание столичной диалоговой площадки. Городской актив уже успел обсудить социальные проблемы, вопросы культуры и молодежной политики. Все предложения, озвученные на таких встречах, будут оформлены в единый документ и вынесены на обсуждение на Всебелорусском народном собрании.
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