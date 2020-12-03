В лесах Минской области восстанавливают популяцию благородных оленей. Животных привозят в том числе из Литвы

Новости Беларуси. Восстановление белорусской фауны продолжается в лесах Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Одно из самых масштабных направлений последних лет – увеличение популяции благородных оленей. Причем аристократических животных привозят не только из соседних областей, но, например, из Литвы.

В 2019 году копытные поселились в Стародорожском и Пуховичском районах. Последнее пополнение произошло в 2020-м.

Вадим Смоляк, корреспондент:

В прошлом году в лесу вблизи деревни Болочанка – той самой из стихов Якуба Коласа – поселились 50 благородных оленей. А недавно привезли еще 40 особей. Словосочетание «промышленный масштаб» для такого видного представителя белорусской фауны явно не подходит. Но то, что проект по восстановлению популяции рогатых в Пуховичском районе набирает серьезные обороты, уже стало ясно.