«Из натуральных материалов». Посмотрите, какие новогодние сувениры делают в Молодечно

Новости Беларуси. Мастера Молодечненского центра ремесел готовятся к Рождеству и Новому году, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Раньше здесь разработали эскизы для праздничных изделий, а сейчас в разгаре творческий процесс. Они готовят сувениры из соломы, льна, кожи и бисера.

Так, к Новому году уже сделали метровую елку из лозы, декоративные подковы и рождественские соломенные ангелы. Внимание и символу наступающего года.