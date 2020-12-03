«Из натуральных материалов». Посмотрите, какие новогодние сувениры делают в Молодечно

Новости Беларуси. Мастера Молодечненского центра ремесел готовятся к Рождеству и Новому году, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Мастера Молодечненского центра ремесел готовятся к Рождеству и Новому году, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Раньше здесь разработали эскизы для праздничных изделий, а сейчас в разгаре творческий процесс. Они готовят сувениры из соломы, льна, кожи и бисера.
Так, к Новому году уже сделали метровую елку из лозы, декоративные подковы и рождественские соломенные ангелы. Внимание и символу наступающего года.
Надежда Кочуб, руководитель кружка районного центра ремесел:
Тематика пошла от символа года этого. Каждый год мы придумываем какой-то новый сувенир, именно к определенному году.
Будет год бычка, и мы делали бычки-магнитики. Из натуральных материалов – здесь идет натуральная льняная ткань.
Татьяна Пархомчук, методист районного центра ремесел:
Мы, конечно же, стараемся все традиции наших предков приурочить к современному интерьеру, к современному стилю. Быть в ногу с современностью, в то же время передавать традиции наших предков нашим детям.
Отметим, что центр ремесел был создан 20 лет назад. Его главная цель – объединить лучших народных мастеров Молодечненского района.
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