«А что там змагары?» Мнение Григория Азарёнка об акциях протеста 29 ноября

Новости Беларуси. О минских воскресных хождениях по улицам говорить все сложнее: фактуры становится меньше, милиция наводит порядок в городах быстрее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В столице, к примеру, привычный воскресный ритм был обеспечен уже к 16:00. В областных центрах и вовсе фиксировали лишь одинокие группы по два-три человека. Это уже никак не назовешь массовыми протестами. Тему продолжит Григорий Азаренок.

Григорий Азаренок, корреспондент:

А что там змагары? Вопрос приходится задавать все чаще, потому что протестующих уже нужно искать в подворотнях и у магазинов. Но наш традиционный обзор никто не отменял, поэтому обо всем по порядку.

Григорий Азаренок:

Сразу стоит сказать о медийном сопровождении праздника. Если с понедельника по четверг все неполживые помойки рассказывают о котиках и детских садиках, то к выходным градус неизменно растет. То российские либеральные коллеги клипец глупый закинут, то видео двухмесячной давности раскручивать начинают. Подключают даже потусторонние силы.

Посмотрим, как пройдет воскресный марш 29 ноября. Смотреть будем в этот раз на Оракуле Ленорман. Выпадает карта Клевер. Это какая-то удача. То есть получается, что то, что делают люди на вот этих митингах, это приведет к каким-то скорым событиям по Фортуне, которая даст им какой-то удачный ключ как-то разрешить эту ситуацию. Не знаю вообще, что. Андрей Лазуткин: ещё когда велась подготовка работы объединённого штаба, они точно так же эти песни вкидывали

Григорий Азаренок:

А перед маршем и вовсе невероятные инсайды. Собутыльники Пал Палыча ему рассказали, что Бабарико выпустили и он на Кипре, а он возьми и выдай это честному народу. Кошерный Максим Кац таки в очередной раз сказал, что победа близко. Министр обороны кастрюль и посудомоек разразился проникновенным интервью. Ну, как после такого не выйти? «Если раньше они выбрасывали пачками все эти материалы, отснятые за время беспорядков, то теперь они их дозируют» Григорий Азаренок:

Но назойливую фразу «выходи гулять» услышали немногие. Во всей столице шататься от песочницы к качелям захотела статистическая погрешность. Но зато как они одухотворены идеей! Ведь всю неделю проходила акция «0 промилле».

Я не буду говорить без адвоката. Что вы говорите? Употреблял […]. Употреблял? А что употребляли? Может, вдаренный? Пиво, ну что… Что вы употребляли сегодня, мужчина? Пиво, я тебе сказал. Покажи зрачки. Что ты хочешь? Ваши данные. Фамилия, имя, отчество, число, место и год рождения. Не буду я тебе говорить, […].

Ты где гулял? Просто гулял я. Сколько лет? 55. Работаешь где? [не отвечает] Можно, это самое, я за? Все. За все? За все.

Григорий Азаренок:

Но трудно невероятным. Даже в своем районе не ориентируются.

– Там еще какая-то колонна. Они пошли, сказали: «Пойдем на ту колонну».

– В разведку?

– Они говорят: «Пойдем на ту колонну».

– Там еще и колонна есть? Григорий Азаренок:

Если они действительно там живут. Ведь технология гастролей отлажена еще летом. Карусель, в общем.

Григорий Азаренок:

Только не говорите после такого, что Минздрав не предупреждал. Жаль, что вот эти бедные обманутые люди кружатся бесплатно. А есть те, кто имеет свой гешефт от их танцев. А вот у кого от грантовых денег совсем кукуха поехала, так у неполживых СМИ. И вчера они выдали невероятный шедевр.

Это БелСату написал, как говорится, знатный тролль. Но поляки ничего не поняли и выдали вот такую новость.

Григорий Азаренок:

А вы, наивные невероятные, можете дальше верить этим в кавычках профессионалам. А мы продолжаем. Акция получилась короткой, как забег за догоном. Милиционеры, как всегда, красавцы. Ольга Чемоданова: призывы ряда Telegram-каналов к участию в незаконных акциях не нашли поддержки населения