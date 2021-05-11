Андрей Лазуткин: «Россия активно использует белорусский опыт, который мы ранее применили в отношении польских Telegram-каналов»

Новости Беларуси. Уже совершенно очевидно, что протестные движения у нас и в России организованы и координируются из единого центра, руководят которым западные спецслужбы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Методички практически не отличаются, начиная лозунгами и заканчивая тактикой. И у нас, и у наших союзников эти силы потерпели поражение. Политолог Андрей Лазуткин рассуждает, что будет дальше и к чему нам быть готовыми?

Андрей Лазуткин, политолог:

На прошлой неделе в Петербурге можно было наблюдать свежие граффити с Навальным, типа вот таких. Узнаете сердечко? Но, разумеется, это просто совпадение. Наша оппозиция никак не связана с оппозицией российской, у них совершенно разные шефы и кураторы.

Андрей Лазуткин:

А сердечки на стенах начали рисовать, потому что в России штабы Навального были признаны экстремистскими организациями. Скромно заметим, что Россия активно использует белорусский опыт, который мы ранее применили в отношении польских Telegram-каналов и их администраторов. СМИ тут же сообщили, что штабы Навального будут централизованно вывезены из России на территорию Грузии, а около 40 человек руководителей туда уже благополучно переехали.

Андрей Лазуткин:

Чем эта страна так привлекательна? Климатом, кухней? Главное преимущество в том, что из Грузии почти невозможно добиться экстрадиции в Россию. Так что если вы экстремист, это отличная площадка для вашей деятельности. И, разумеется, американцы здесь совсем ни при чем. Просто так получилось, что Польша, Украина, Грузия, Прибалтика стали операционными площадками для всех антироссийских сил. Видят ли это в России? Конечно, да. Еще в октябре 2020 года пресс-секретарь Путина Песков прямо говорил о том, что с Навальным работают сотрудники ЦРУ США. Андрей Лазуткин:

И если вы не верите фильмам нашего ОНТ, сложите два и два и подумайте, кому все это выгодно. Специалисты в России сейчас видят ровно ту же картинку, что и мы.

Ну, кстати, в той же Грузии еще год назад штурмовали парламент и стреляли резиной и «слезогонкой» по оппозиции. Но что-то санкции на них никто не накладывает. Это для нашей страны штурм зданий – что-то необычное. В демократиях бывшего СНГ это абсолютно рядовое явление. Андрей Лазуткин:

Заметны традиции народного грузинского пения. И это не украинский Майдан, это уличная акция в Тбилиси всего два месяца назад. Вокруг России смыкается американское кольцо. И при любом раскладе без Лукашенко Беларусь тоже будет элементом этого кольца.