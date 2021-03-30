Лазуткин: Тихановскую специально оставляют чистой, грязную работу выполняет польский Telegram-канал

Новости Беларуси. Авторская журналистика на СТВ. «Занимательная политология» Андрея Лазуткина в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Лазуткин, политолог:

Всего неделю назад Тихановская обещала загадочное электронное голосование и переговоры с режимом. Но в субботу протест попытались пустить по старым рельсам – точки сбора, сцепки, вандализм, отвлечение сил милиции. Зачем это было сделано? Ну, как мы помним, после заявлений об электронном голосовании над Вячоркай и Тихановской издевался весь русскоязычный интернет – мол, чего это с вами кто-то будет разговаривать? Поэтому на выходных нам попытались показать радикальный вариант развития событий. Мол, начинайте переговоры с хорошей Светой, а не то по Минску снова будут бегать уголовники, малолетки и женщины в белом. Правда, что-то мы никого не увидели.

Андрей Лазуткин:

Тем не менее продолжают действовать два направления. Первое направление – радикальное. Это провокаторы, руками которых имитируется уличный протест и рассылаются угрозы. Засвечивая двух-трех провокаторов с заточками или газовыми пистолетами, нам пытаются внушить, что на самом деле их гораздо больше. А второе направление – это Тихановская со своими переговорами, которой накрутили виртуальный рейтинг через платформу «Голос». Это два элемента одной схемы. Но их старательно разделяют – не будет же американский посол встречаться с человеком, который призывает к беспорядкам и терактам в своей стране. Нет, Тихановскую специально оставляют чистой, а грязную работу выполняют сотрудники польского Telegram-канала. Кстати, забавно: недавно они заявляли, что ничего больше не координируют. Но не прошло и двух недель, как все поехало по старой схеме: точки сбора, планы перемещений, радиоперехваты, инструкции. Ребята, ну, мы все поняли, вы там ничего не решаете.

Андрей Лазуткин:

Кстати, а что в это время происходит в России? Вы удивитесь, но там объявили точно такое же идиотское электронное голосование, только в поддержку Навального. У нас голосовали за переговоры с режимом, а там – чтобы Навального выпустили из колонии. И тоже накрутили какие-то безумные цифры. Ничего не напоминает, нет? Дальше у нас наступает День Воли, а в России – вот совпадение – в этих же числах появляются сообщения, что у Навального в тюрьме болит спина и он чуть ли не при смерти от пыток.

Андрей Лазуткин:

А за неделю до этого Байден рассказывает, что считает Путина убийцей. И вот уже по российским СМИ рассылаются заголовки, типа таких: «За Навального подписалось 500 тысяч, готовы ли они выйти и что это означает». Означает это ровно то, что российская либеральная оппозиция через американцев связана с нашей оппозицией. У них примерно одна и та же схема работы, которая замыкается на интернет, а все их центры мобилизации действуют из-за рубежа. Дорогие американские друзья, вы считаете нас идиотами? О какой дружбе с вами после этого может идти речь?

Андрей Лазуткин:

А ведь еще полгода назад либеральные эксперты рассказывали, что Лукашенко сам создал себе проблемы, и что белорусский кризис – это результат действий власти. Возмущенный народ как-то сам собой создал Telegram-каналы с базами данных, стачкомы, фонды солидарности, боевые группы, да еще и провел натовские учения. Сегодня хорошо видно, что эту схему пытаются перенести на Россию с Навальным. Где вроде бы и президентских выборов нет, и даже поменяли Конституцию. Внутренняя ситуация в наших странах абсолютно разная, но 26 марта мы читаем новости типа таких.

Андрей Лазуткин:

В Ростове-на-Дону ФСБ пресекла деятельность группы, целью которой были акции прямого действия – поджоги зданий и вандализм. Как они сами сообщили, их взгляды сформировались под влиянием Telegram-канала, который находится в Польше. Оттуда же они получали инструкции по изготовлению самодельных зажигательных устройств, – сообщает ФСБ. О чем это говорит? Чтобы подготовить хорошие массовые беспорядки, например, в столице, надо отвлечь силы правопорядка на второстепенные цели. Для этого в Telegram заранее сливается огромное количество инструкций по изготовлению взрывных устройств, горючих смесей, холодного оружия, тактики боя и прочего из расчета, что, прочитав это все, мамкины экстремисты начнут действовать самостоятельно. На их поиск и задержания будут отвлечены силы и средства органов правопорядка, что позволит более эффективно применить основные боевые группы в столице.