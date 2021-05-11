Николай Щёкин: если бы Александр Лукашенко проглотил то, что произошло, тогда граждане Беларуси его не поняли бы

Документ направлен на то, чтобы при любых условиях сохранить управляемость страной, причем в самом оперативном порядке.

Новости Беларуси. В экспертном сообществе продолжают обсуждать Декрет Президента «О защите суверенитета и конституционного строя» подписанный в День Великой Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам экспертов, вопросы защиты суверенитета страны в нынешней геополитической ситуации актуальны как никогда. Более того, документ вполне согласуется как с позицией большинства белорусов, так и с требованием так называемой оппозиции – навести порядок и укрепить суверенитет страны.

Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:

Оппоненты забыли, что они требовали полгода от Президента усилить суверенитет и независимость. Президент это сделал – пожалуйста! Теперь вы получаете то, что вы хотели, вопросов же нет. Но они же понимают: этот Декрет теперь ставит заслон всем экстремистским группировкам и по большому счету даже государственному терроризму со стороны коллективного Запада либо кого-то еще.

Ни в одной стране мира подобных вещей не было, чтобы Декрет был рассчитан на развитие государства, его безопасность на 10, 20, может быть и 30 лет вперед.

Если бы Александр Григорьевич Лукашенко как законно избранный Президент сейчас бы отмолчался, проглотил бы то, что произошло, вот тогда бы граждане Республики Беларусь его бы не поняли, тогда бы доверия ему не было.

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