О значимости Дня Победы и Годе народного единства. Разговор с председателем ветеранского движения

Новости Беларуси. Сегодня поговорим о том, как важно благодарить за мир для себя, для памяти предков, для воспитания потомков. Во время Великой Отечественной войны Беларусь сильно пострадала, погибли около трех миллионов человек, сожжены и разрушены 209 городов, 9 тысяч 200 деревень. В 2021 году отмечается 80-летие с начала военных действий. О том, как мы храним память и передаем ее нашим детям и внукам, поговорим в студии программы «Большой город» с председателем Минской городской организации Белорусского общественного объединения ветеранов Анатолием Адоньевым. Екатерина Забенько, ведущая:

Знаю, что у вас очень плотный график. Скажите, какие мероприятия вы уже посетили и какие из них являются самыми яркими и эмоциональными?

Анатолий Адоньев, председатель Минской городской организации Белорусского общественного объединения ветеранов:

Мероприятий несколько – встречи с молодежью, прошла встреча с послом Российской Федерации в Доме Москвы, где чествовали ветеранов нашей страны, защитников нашего Отечества. Эти встречи проходят во Дворце культуры ветеранов. Они сейчас готовятся к этому великому празднику, потому что это все трогает сердца, возбуждает воспоминания о тех событиях, которые связаны и с Великой Победой, и с теми тяжелыми событиями, которые были в годы Великой Отечественной войны. Для нас это событие, которое трогает наши души, заставляет волноваться, вспоминать своих предков, которые защищали Отечество, и тех защитников, которые сейчас еще находятся с нами и показывают пример молодежи, каким надо быть преданным своей стране, быть патриотом. Екатерина Забенько:

Мы называем День Победы одним из самых святых для нас праздников. Как вы считаете, с годами его значимость не стирается?

Анатолий Адоньев:

Значимость этого великого праздника не стирается. Другое дело, что определенные возрастные категории, если недостаточно ознакомлены с этим событием, у них меньше воздействия. В этом и заключается смысл нашей задачи, старшего поколения и, прежде всего, школы, чтобы оставить в детях, в памяти, в сердце гордость за те события, воспоминания, которые связаны с их родителями, бабушками и дедушками, которые добились этой Победы. Наша задача заключается в том, чтобы не допустить, чтобы в сердцах молодежи утратилась эта великая память. Екатерина Забенько:

Какую лепту вы планируете внести в этот Год народного единства, как вы его себе представляете, какую работу планируете? Анатолий Адоньев:

Наша ветеранская организация объединяет более 450 тысяч людей различных категорий. Это участники Великой Отечественной, ветераны боевых действий, воины-интернационалисты, а также ветераны труда, малолетние узники, блокадники и так далее. Те, кто пережил эти события. В этом отношении мы стараемся объединить все эти категории, чтобы они были сплочены вокруг нашего руководства, Президента, вокруг нашего народа.