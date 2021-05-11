О значимости Дня Победы и Годе народного единства. Разговор с председателем ветеранского движения
Новости Беларуси. Сегодня поговорим о том, как важно благодарить за мир для себя, для памяти предков, для воспитания потомков. Во время Великой Отечественной войны Беларусь сильно пострадала, погибли около трех миллионов человек, сожжены и разрушены 209 городов, 9 тысяч 200 деревень. В 2021 году отмечается 80-летие с начала военных действий. О том, как мы храним память и передаем ее нашим детям и внукам, поговорим в студии программы «Большой город» с председателем Минской городской организации Белорусского общественного объединения ветеранов Анатолием Адоньевым.
Екатерина Забенько, ведущая:
Знаю, что у вас очень плотный график. Скажите, какие мероприятия вы уже посетили и какие из них являются самыми яркими и эмоциональными?
Анатолий Адоньев, председатель Минской городской организации Белорусского общественного объединения ветеранов:
Мероприятий несколько – встречи с молодежью, прошла встреча с послом Российской Федерации в Доме Москвы, где чествовали ветеранов нашей страны, защитников нашего Отечества. Эти встречи проходят во Дворце культуры ветеранов. Они сейчас готовятся к этому великому празднику, потому что это все трогает сердца, возбуждает воспоминания о тех событиях, которые связаны и с Великой Победой, и с теми тяжелыми событиями, которые были в годы Великой Отечественной войны. Для нас это событие, которое трогает наши души, заставляет волноваться, вспоминать своих предков, которые защищали Отечество, и тех защитников, которые сейчас еще находятся с нами и показывают пример молодежи, каким надо быть преданным своей стране, быть патриотом.
Екатерина Забенько:
Мы называем День Победы одним из самых святых для нас праздников. Как вы считаете, с годами его значимость не стирается?
Анатолий Адоньев:
Значимость этого великого праздника не стирается. Другое дело, что определенные возрастные категории, если недостаточно ознакомлены с этим событием, у них меньше воздействия. В этом и заключается смысл нашей задачи, старшего поколения и, прежде всего, школы, чтобы оставить в детях, в памяти, в сердце гордость за те события, воспоминания, которые связаны с их родителями, бабушками и дедушками, которые добились этой Победы. Наша задача заключается в том, чтобы не допустить, чтобы в сердцах молодежи утратилась эта великая память.
Екатерина Забенько:
Какую лепту вы планируете внести в этот Год народного единства, как вы его себе представляете, какую работу планируете?
Анатолий Адоньев:
Наша ветеранская организация объединяет более 450 тысяч людей различных категорий. Это участники Великой Отечественной, ветераны боевых действий, воины-интернационалисты, а также ветераны труда, малолетние узники, блокадники и так далее. Те, кто пережил эти события. В этом отношении мы стараемся объединить все эти категории, чтобы они были сплочены вокруг нашего руководства, Президента, вокруг нашего народа.
Екатерина Забенько:
То есть вы продолжаете оставаться надежным фронтом?
Анатолий Адоньев:
Мы продолжаем оставаться надежным фронтом, потому что для нас эти события связаны с тем, что мы пережили их. А раз мы пережили, то в нашей душе сохраняется эта память. У меня до сих пор в памяти мой отец, участник Великой Отечественной войны, Сталинградской битвы. У меня осталась память о его встречах, когда после тяжелого ранения в Сталинграде он получил отпуск на три дня. И я, малыш, встретился и гордился тем, что приехал отец, участник Великой Отечественной. Для меня это было величайшее событие, что я встретился с ним. А после этого моя мама сшила мне военную форму – брюки, китель, пилотку – и я ходил по деревне в этой одежде, все удивлялись, что этот малыш ходит с гордостью, как защитник Отечества, по деревне. Все спрашивали: кто ты такой, что это за солдатик тут ходит? Я говорю: я хочу быть таким, как мой папа.