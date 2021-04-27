Андрей Лазуткин: американцы дали понять, что у них есть более грубые методы

Новости Беларуси. Уже не раз отмечалась схожесть протестов в России и у нас. Многие политологи склонны полагать, что за ними стоит одна и та же команда организаторов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Андрей Лазуткин рассуждает о том, какие цели преследуют кукловоды и что необходимо делать тем, кто желает сохранить государственность. «Занимательная политология».

Андрей Лазуткин, политолог:

На прошлой неделе по России снова прокатились протесты. Люди ходят по Москве, кричат «перемен», «Путин вор» и светят друг на дружку фонариками.

Что сделает весенний митинг успешным и безопасным? Конечно, большое количество его участников. Только добиться его очень сложно. Это же такой известный парадокс, такая психологическая ловушка. Есть один охранник тюрьмы с автоматом, есть сто заключенных. И если все они одновременно восстанут, то они его легко победят. Причем для каждого конкретного участника восстания риски не будут большими. Андрей Лазуткин:

Этот упитанный парень на видео – руководитель штаба Навального. Само собой, штаб действует из-за границы, причем даже не называется, из какой страны. И, как вы слышали, был озвучен план победы – мы все дружно выйдем, нас целых 500 тысяч, и тогда режим упадет. Ничего не напоминает, нет?

Андрей Лазуткин:

А вот новый логотип штаба Навального. Тоже как будто знаком белорусам. Похоже, сжатый кулак, символ прошлых революций, посчитали слишком агрессивным. На плакате он тоже есть, но чуть внизу. А вот мирный протест теперь обозначается двумя пальцами. Видимо, новые методические указания.

Андрей Лазуткин:

Что же эти борцы с режимом делали на улице? Просто гуляли (как было написано на плакатах), светили фонариками и становились в сцепки, перекрывая улицы. Но зачем? Чего же они хотят?

Андрей Лазуткин:

Здесь, может, не очень понятно, нужна помощь специалистов. Но вот тут уже понятней:

Перемен! Перемен! Перемен! Андрей Лазуткин:

Разумеется, добрые натовцы быстро обеспечат вам перемены. Как в Беларуси. Теперь давайте посмотрим, что же делает российская власть. А она собирается признать все структуры, с которыми работает Навальный, экстремистскими. Точно так же, как это было сделано у нас. И если у кого-то в России еще были сомнения, что Лукашенко сам создал себе проблемы неправильными действиями, то теперь мы видим, что все эти проблемы уже пришли в правильную Россию. Надо сказать, что особо не помогает ни наличие конструктивной оппозиции, ни партийные списки, ни даже сами партии, ни конституционная реформа. Потому что это не стихийный протест, а конкретная управляемая подрывная работа.

Андрей Лазуткин:

Конечно, далеко не вся российская оппозиции готова лечь под НАТО, но желающих, увы, хватает. Обратите внимание, что вся инфраструктура протеста, как и у нас, вынесена за рубеж. Только в нашем случае это была Польша, а здесь – Прибалтика. Зачем это делается? Мы уже говорили о том, что США работают по нескольким направлениям, чтобы добиться срыва «Северного потока». Как именно это будет сделано – через войну на Украине, через убийство Лукашенко, через подавление демонстраций Навального или его смерть в колонии – им неважно. Любое из этих событий будет использовано, чтобы Германия отказалась от своей части договора. Ну, и в чем был смысл послания Путина? Российские коллеги, например, даже назвали его скучным.

Обращаюсь к губернаторам. Ваша прямая обязанность – выстроить работу поликлиник, детских садов и школ, центров занятости, исходя из повседневных потребностей семей, каждого человека. Во многих регионах – сам видел своими глазами – такая работа уже налажена по отдельным направлениям. Нужно, чтобы это было повсеместно и по всем социальным отраслям. Уже в следующем, 2022 году мы должны внедрить принципы социального казначейства. Это значит, что все федеральные пособия, пенсии, другие социальные надбавки, услуги будут оформляться и выплачиваться в режиме одного окна. Без беготни по инстанциям, а просто по факту создания семьи, рождения ребенка, выхода на пенсию или другой жизненной ситуации. Уже через три года абсолютное большинство государственных и муниципальных услуг должно предоставляться гражданам России дистанционно.

Андрей Лазуткин:

Но мы-то видим: в своем послании он заявил, что Россия будет строить социальное государство. Примерно как у нас. Потому что если в стране сохраняется разрыв между Москвой и регионами, эта страна никогда не будет устойчива к внешнему воздействию. И здесь не помогут ни политтехнологи, ни ток-шоу, ни телевидение – все это в России хорошо умеют делать, но это только один из элементов устойчивости. Потому что главная причина, по которой выстояли мы, – это как раз наличие в Беларуси социального государства. Ну и, разумеется, у нас нет голода, бедности, войны, радикальных группировок, коррупции, организованной преступности – именно все это, а не девочки с цветами, являются главными факторами успешных цветных революций. Но американцы дали понять, что у них есть более грубые методы. На прошлой неделе минчане сами могли убедиться, что такое провести пару дней без питьевой воды. И такие крупные аварии вызывают гораздо больше социального напряжения, чем любые хождения оппозиции по улице.

Андрей Лазуткин:

А теперь представьте, что воды не будет месяц. Этим, нас, кстати, тоже начали пугать – мол, закупайте соль, спички, тушенку, заливайте воду в ведра – на полном серьезе пишет Карач. Посмотрите, к чему пришли все эти люди. В августе они бегали в белом и истерично орали, что они за все хорошее. Полгода спустя рядовые активисты отдыхают в колонии, а их шефы открыто сотрудничают с американцами, готовят какие-то убийства или строят из себя шпионов. Мол, застрелим то правительство, которое есть, и привезем свое из-за рубежа. Дорогие женщины, это именно то, за что вы стояли с цветами в августе.