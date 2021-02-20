Андрей Лазуткин: главный элемент любой секты – это подавление всех альтернативных источников информации

Новости Беларуси. В студии программы «Азаренок. Тайные пружины политики 2.0» на СТВ политолог, социолог Сергей Мусиенко и политолог Андрей Лазуткин. Если вы думаете, что в секту попадают простачки – это не так. Люди, которые состоят в сектах, не дурнее, чем мы с вами Григорий Азаренок, корреспондент:

Андрей, давайте проанализируем, что у людей в головах. Я был на митинге 9 августа. Мы с вами много говорили: там процентов 20 от толпы – это были сознательные радикалы, уголовники, футбольные фанаты. Те, кто готов был драться. Но остальные 80 % – реально люди, молодые, немолодые. Они приходят и уверены, что у нас украли выборы и мы должны сюда прийти. Что даст выход на стелу и так далее? Какая картина мира, какая у них мотивация?

Андрей Лазуткин, политолог:

Самая близкая к ним структура – это то, что называется сектой. Если вы думаете, что в какую-нибудь религиозную секту попадают дурачки, простачки, люди, которые неполноценны, – это не так. Люди, которые состоят в сектах, не дурнее, чем мы с вами. Но главный элемент любой секты – это подавление всех альтернативных источников информации. То есть у тебя есть один, два, три, которые ты читаешь – сайты, Telegram-каналы и прочее, все остальное – это вранье, ложь, пропаганда государства, это Азаренок, это СТВ. Мы не смотрим, не видим, не слышим. Если человек в такой закрытой системе живет неделю, две, три, месяц, то, конечно, он сам себя «промывает» просто потому, что на это заточена вся их пропаганда.

Этот цикл – депрессия, эйфория, потом снова депрессия – раскачивал людей психически Григорий Азаренок:

Они вообще отдают себе отчет? «Вот, я пришла на стелу». Зачем, что, как это повлияет на результат выборов, что это вообще даст? «Я пришла, я кричу». Понятно, что через 100 метров стоят радикалы, анархисты, которые сейчас будут драться с ОМОНом. Андрей Лазуткин:

Если мы посмотрим структуру этих вбросов, то где-то в четверг-пятницу они давали материалы о подавлении, о каких-то пытках якобы, задержаниях. В субботу выходил женский марш – желательно, чтобы их задерживали тоже. И уже «подогретое» население выходило в воскресенье, получало эйфорию, радость: они общались, знакомились в том числе, и за счет этой тусовки происходила эмоциональная разрядка. На следующей неделе все повторялось. Этот цикл – депрессия, эйфория, потом снова депрессия – раскачивал людей психически. Был такой термин «наркоманы взвинченных состояний», то есть люди реально подсаживались на иглу эмоций, которых в нашей жизни достаточно мало на самом деле.

То есть они уже понимают, что государство переигрывает на их поле, и дают какие-то полезные советы Григорий Азаренок:

Чтобы вытянуть человека из секты, грамотному специалисту (психологу или священнику) нужно от полугода до года работать, чтобы полностью. Это происходит с большим стрессом, депрессией, когда у человека уже начинают открываться глаза. А у нас все-таки какая-то часть населения подверглась этому деструктивному влиянию. Мы видим разные примеры, как человека вытянуть. Президент предложил, наверное, самый правильный: идите к людям и разговаривайте. Просто один на один, с аудиториями, со студентами, с молодежью, с рабочими коллективами и так далее. Какие есть еще способы противодействия и возвращения человека? Андрей Лазуткин:

Чем они сейчас занимаются? Это «Честная газета», которая в самиздате распространяется. Открываем первую полосу, здесь заголовок: «Как распознать манипуляции пропаганды и противостоять им». То есть они уже понимают, что государство переигрывает на их поле, и дают какие-то полезные советы. Что мы там видим? Вы говорите: «Идите и общайтесь». Ни с кем не общаться, телевизор не смотреть, все выключать, если увидели СТВ, то ложиться на пол и закрывать голову руками и так далее. То есть их задача – оставить людей в этом информационном пузыре, в котором они находились с августа и сентября. Сейчас это невозможно, потому что прибита уже сама инфраструктура: видим, что побрали и организаторов, и координаторов, Telegram-каналов стало меньше и прочее. Конечно, они все информационное стараются сохранить.