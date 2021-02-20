Сергей Мусиенко: есть сотни книг о манипуляции толпой, которые не читали люди, которые противодействовали этой толпе

Новости Беларуси. В студии программы «Азаренок. Тайные пружины политики 2.0» на СТВ политолог, социолог Сергей Мусиенко и политолог Андрей Лазуткин. Манипуляции есть, они отрабатываются на людях. Это только начало, поверьте Григорий Азаренок, ведущий:

Соцсети, мессенджеры могут подменить у человека реальную жизнь?

Сергей Мусиенко, политолог, социолог:

Получается, да. Явления у нас типичны для мира, потому что, если вспомнить Гонконг, который поднимался, те же Соединенные Штаты Америки, Польшу, Германию, Израиль. Сложно даже упомянуть. В Дублине выходили люди массово благодаря соцсетям. Помните «арабскую весну» – там подожгли Египет? И никто не отрицал, что это было как раз через Facebook. Такие манипуляции есть, они отрабатываются на людях. Это только начало, поверьте. Если добиваешься ответа, уже как-то теплеет сразу. Пока этого нет, будет продолжение экзальтации Григорий Азаренок:

Сергей, у меня такое наблюдение. Их картина мира очень похожа на детскую сказку о Гарри Поттере. Есть страшный Волан-де-Морт, абсолютное зло, есть его слуги Пожиратели смерти, это мы с вами, есть силовые структуры – дементоры, есть общая цель – новая Беларусь. И что-то должно произойти. Какие-то Дары Смерти они должны найти, то есть или ультиматум, или забастовка, или выход на митинг – что-то произойдет, и враз новая светлая Беларусь настанет. Что это за картина мира? Она примитивная, но при этом люди в нее верят.

Сергей Мусиенко:

Подождите насчет «верят». Как только человек начинает разговаривать или задумываться, она начинает рушиться. Расчет как раз на то, что эта технология работает для людей, которые не задумываются, и они обсуждают. Вы же сами сталкивались с людьми нормальными – с головой, руками, высшим образованием. Когда начинаешь разговаривать, если добиваешься ответа, уже как-то теплеет сразу, уже какие-то вопросы пошли, ответ-вопрос, какое-то движение. Пока этого нет, никакого движения не будет, будет продолжение этой экзальтации. Кто-то из великих сказал, что скоро будут управлять те люди, которые читают и пишут книги, теми, которые читают Twitter. Так и есть на самом деле. Это короткое сообщение, которое входит – не входит, верю – не верю, но пошел. Григорий Азаренок:

Если мы вернемся к соцсетям, то и топ-менеджеры этих суперкоммерческих фирм, которые на самом деле аффилированы ЦРУ – Гейтс, Джобс – своих детей очень серьезно ограничивают, полчаса в день. Сергей Мусиенко:

Они знают, от чего ограничивать. Много подтверждений тому, что те люди, которые этим осознанно занимаются, понимают, что они делают. Это не случайность. Андрей Лазуткин:

Элитные английские спецшколы, закрытые школы, лицеи не занимаются вот этим либерализмом. У них закрытая школа полностью без гаджетов. Книжки толстые, талмуды и скучное многочасовое обучение по нашей царской и советской системе. Сергей Мусиенко:

Не знаю, скучные ли. Григорий Азаренок:

Как они преподносят, что оно должно быть интересным, интерактивным.

Сергей Мусиенко:

Вы читаете книги? Григорий Азаренок:

Конечно. Сергей Мусиенко:

Вот, возникают образы, которые вы видите. Когда вникаешь в книгу, читаешь, эти образы начинают двигаться, картинки, взаимодействие. Сознание наше начинает работать. Когда ты смотришь в гаджет, какие у тебя картинки двигаются и образы? Те, что нарисовали. То есть его подменяют. Поправки в Википедии (вчера было одно, а завтра другое, она может модифицироваться) – даже у нас доктора наук в своих статьях указывают на Википедию. Это же чудовищно. Чуть ли не поголовно высшее, и здесь оказалась другая проблема: это поголовное высшее не решает другие проблемы, основополагающие Григорий Азаренок:

Если мы противостоим этому, но уже в глобальном плане, как защититься? Есть китайский путь, но это 10 миллиардов долларов: свой собственный интернет, свои хостинги, провайдеры и базы сетевые и так далее.

Сергей Мусиенко:

Российская Федерация, заметьте, наконец начала об этом говорить. По большому счету стоило как Союзному государству идти, возможно, этим путем в свое время. Сейчас мы этого не сделаем по ряду причин, и не только финансовых. А как идти? Это быть неравнодушным к чужой проблеме. Проблемы этих людей, надо понимать, это в первую очередь психология. Психологическая проблема, обостренная той же неуютностью ковида. Сначала не знали, как обороняться, как защищаться. Были многие случаи, когда даже врачи прятались и боялись принимать людей, закрывались: на работе сидит, а людей не принимает. Это уже психологические проблемы. Вы увидели такую психологическую мировую проблему. Дестабилизация, и на нее накладывается уже новый импульс информационный. И потом, как ни тривиально, великий Ленин говорил: учиться, учиться и учиться. Потому что на нашей памяти, еще наших дедов, отцов четырехлетка, борьба с неграмотностью, победили неграмотность – семилетка-восьмилетка, десять классов. Дошли до того, что чуть ли не поголовно высшее, и здесь оказалась другая проблема, что это поголовное высшее не решает другие проблемы, основополагающие. Разнообразие мнений – дай бог. На ваш канал зашел немножко, на какой-то другой, с кем-то поговорил, остановился, задумался – только через это будет решаться. Григорий Азаренок:

Позвольте контраргумент. Советский Союз, самая читающая страна в мире. Сотни, тысячи людей подписаны на толстые журналы, прочитали Белова, Распутина, Шукшина, посмотрели фильмы и так далее. Интернета нет, но за пять лет выходят огромные толпы на Манежную площадь – проведена информационная спецоперация под названием «Перестройка» – и они верят, что при Сталине убили 100 миллионов, готовы распродать собственную страну и верят дешевому популизму «Ельцин в трамвае». Самая читающая страна с классическим образованием.

Сергей Мусиенко:

Да, и заметьте: это делало руководство страны. Само руководство страны это делало. Сейчас все больше смещается центр руководящий в сеть, и этот импульс, сигнал. Поэтому эти манипуляции уже в планетарном масштабе могут быть – и управление, и отработка. Потому что все больше специалисты замечают, что эти толпы отслеживает искусственный интеллект. И притом, условно, китайский, американский, европейский – разные искусственные интеллекты. Есть сотни книг о манипуляции толпой, которые не читают люди, которые противодействовали этой толпе Григорий Азаренок:

Психотронное оружие – это не смешно. Сергей Мусиенко:

Да нет. «Скотный двор» Оруэлла почитайте, это тоже книга, в которой описывается происходящее сегодня. Григорий Азаренок:

Они любят про наш режим приводить эту книжку, не зная, что Оруэлл был коммунист и сейчас был бы здесь, в этой студии, в наших рядах. Сергей Мусиенко:

Это яркий для него манифест антикапиталистический, книга эта была запрещена в Штатах. Огромный пласт проблем, огромное количество литературы по манипуляции толпой. Если этот список, даже один, просто дать подстрочник – это сотни книг, которые не читают люди, которые противодействовали этой толпе. А люди, которые учились, знают, как это делать, оттачивают свои механизмы, – используют. Знание начинает побеждать незнание. Одного желания остановить мало, надо знание, воля и доброе понимание, что будущее – оно все-таки в наших руках находится. И от каждого человека это сопротивление, даже от двух-трех вменяемых людей может произойти и остановить толпу. Григорий Азаренок:

Возвращаемся к очень простой сталинской мысли: кадры решают все. Сергей Мусиенко:

Безусловно. Она подчеркивается, знаете, как в технике безопасности, кровью записана.