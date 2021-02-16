Андрей Лазуткин: «Перевороты происходят не на улице, как думает обыватель, а в тишине кабинетов, где сидят предатели»

Новости Беларуси. После того как августовские события предсказуемо завершились ничем, политологам разных мастей не остается ничего, кроме как снова гадать на кофейной гуще: будут ли протесты летом и весной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Андрей Лазуткин в авторской рубрике «Занимательная политология» заглянул под подол истории, вспомнив подписанный США Акт о демократии в Беларуси, и нашел там некоторые интересные случайности, которые, как известно, отнюдь не случайны.

Андрей Лазуткин, политолог:

Всебелорусское собрание прошло, но некоторые вопросы остались. Главный из них – будут ли протесты летом и весной? Весь Акт о демократии в Беларуси сводится к простому посылу – дайте нам денег, чтобы обеспечить контроль интернета Как известно, все наши беды от того, что в Беларуси нет демократии. Поэтому на Новый год дедушка Трамп сделал нам подарок – конгресс США принял Акт о демократии в Беларуси. «Прямо говорится о таком прямом и грязном вмешательстве». Лазуткин высказался об «Акте о демократии», который приняли в США

На самом деле документ был написан еще при Буше-младшем, и его просто достали из-под сукна. В его преамбуле сообщается, что демократии и свободных выборов в Беларуси нет аж с 1994 года. Но американцы почему-то закрывали на это глаза, когда всего год назад в Минск приезжал бывший ЦРУшник Майкл Помпео. Тогда, надо понимать, белорусско-американская дружба играла всеми красками, и с демократией был полный порядок.

Андрей Лазуткин:

Если кратко, то весь Акт сводится к простому посылу – дайте нам денег, чтобы обеспечить контроль интернета в Беларуси. Такое внимание американцев к техническим деталям говорит о том, что команда на весенний или летний протест будет дана, исходя из состояния интернет-пространства. Потому что если, к примеру, Telegram полностью вырубят, то никакая революция не будет возможной. Как мы помним, все крупные акции делались дистанционно, а полевые структуры созданы не были – не осталось ни партий, ни движений, ни вообще каких-либо организованных групп. Поэтому в случае неудачи протеста крайними сделают наше невероятное население, которое польские и американские хозяева уже называют недостаточно радикальным. Хотя, если люди стоят у железной дороги и машут флагами – то, возможно, они и есть стрелочники. «Им нужен механизм для влияния изнутри, без которого хождение по площадям ничего не даст»

Андрей Лазуткин:

Есть и еще один, более тонкий нюанс. В Акте о демократии, кроме прав человека, почему-то упомянута поддержка IT-сектора в Беларуси. А почему бы американцам не поддержать, допустим, сельское хозяйство? Дело в том, что IT – это фактор раскола общества и власти. Им нужен механизм для влияния изнутри, без которого хождение по площадям ничего не даст. Важно, чтобы какая-то часть элит внутри страны была ориентирована на Запад, например, за счет коммерческих связей. Именно это – основной фактор госпереворота. Потому что перевороты происходят не на улице, как думает обыватель, а в тишине кабинетов, где сидят предатели и перебежчики.

Андрей Лазуткин:

Ну и на закуску – один интересный момент. Законопроект по Беларуси вносил сенатор Крис Смит, который представляет Нью-Джерси.

Андрей Лазуткин:

Казалось бы, где мы, а где этот солнечный штат. Но все не так просто. Именно там находится городок Саут-Ривер, где после войны проживала белорусская диаспора. Состояла она из бывших нацистских пособников, которых не выдавали в Советский Союз. Так проявляется связь поколений – полицаев старых с полицаями молодыми На местном кладбище похоронены уважаемые люди. Например, Радослав Островский, который руководил немецкой администрацией в оккупированном Минске. А бойцам 30-й дивизии СС даже поставлен памятник – «Змагарам за Вольную Беларусь». Символично, что этим летом монумент эсэсовцам покрасили и побелили. Наверное, о чем-то догадывались.