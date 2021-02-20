Во Фрунзенском РУВД Минска провели день открытых дверей для абитуриентов

Новости Беларуси. Примерить экипировку сотрудника правоохранительных органов, увидеть показательные выступления бойцов ОМОН, оценить боевую подготовку, узнать больше о повседневной работе ГУВД Мингорисполкома. Во Фрунзенском РУВД 20 февраля провели день открытых дверей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В актовом зале оказалось немало желающих узнать все тонкости милицейских будней из первых уст. На вопросы абитуриентов отвечали начальники подразделений и непосредственно руководство Академии МВД.

К примеру, представители уголовного розыска и охраны общественного порядка рассказали о специфике работы, личном опыте и раскрываемых преступлениях.