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Во Фрунзенском РУВД Минска провели день открытых дверей для абитуриентов

20 февраля 2021 16:53
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Новости Беларуси. Примерить экипировку сотрудника правоохранительных органов, увидеть показательные выступления бойцов ОМОН, оценить боевую подготовку, узнать больше о повседневной работе ГУВД Мингорисполкома. Во Фрунзенском РУВД 20 февраля провели день открытых дверей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Фрунзенском РУВД Минска провели день открытых дверей для абитуриентов-1

В актовом зале оказалось немало желающих узнать все тонкости милицейских будней из первых уст. На вопросы абитуриентов отвечали начальники подразделений и непосредственно руководство Академии МВД.

Во Фрунзенском РУВД Минска провели день открытых дверей для абитуриентов-4

К примеру, представители уголовного розыска и охраны общественного порядка рассказали о специфике работы, личном опыте и раскрываемых преступлениях.

Во Фрунзенском РУВД Минска провели день открытых дверей для абитуриентов-7

По итогам встречи под впечатлением от увиденного многие ребята решили написать заявление на поступление в престижный вуз.

# Милиция Беларуси # общество # Фотофакт

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