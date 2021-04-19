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«Проводятся рейдовые мероприятия». ГАИ усилит контроль за водителями двухколёсного транспорта

19 апреля 2021 17:25
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Новости Беларуси. Более 80 нарушений всего за один уик-энд, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. ГАИ усиливает контроль за двухколесным транспортом.

«Проводятся рейдовые мероприятия». ГАИ усилит контроль за водителями двухколёсного транспорта-1

Инспекторы следят за тем, как мотоциклисты соблюдают ПДД. На контроле езда в мотошлеме, безопасная перевозка пассажиров и движение с ближним светом фар. Внимание уделят и возрасту водителей. Управлять байком можно с 16 лет и только при наличии удостоверения. Для эффективного контроля в Минске работают мотопатрули.

«Проводятся рейдовые мероприятия». ГАИ усилит контроль за водителями двухколёсного транспорта-4

Александра Косаревская, инспектор отдела по агитации и пропаганде УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
В настоящее время проводятся рейдовые мероприятия смешанного, гласного и негласного контроля, а также с участием мотопатрулей. Водителям напоминают о необходимости соблюдения правил дорожного движения, скоростного режима, а также актуальна езда на одном колесе. Где-то применяются административные взыскания, кого-то предупреждают.

# ГАИ # общество # Александра Косаревская # Фотофакт

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