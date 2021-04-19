«Проводятся рейдовые мероприятия». ГАИ усилит контроль за водителями двухколёсного транспорта

Новости Беларуси. Более 80 нарушений всего за один уик-энд, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. ГАИ усиливает контроль за двухколесным транспортом.

Инспекторы следят за тем, как мотоциклисты соблюдают ПДД. На контроле езда в мотошлеме, безопасная перевозка пассажиров и движение с ближним светом фар. Внимание уделят и возрасту водителей. Управлять байком можно с 16 лет и только при наличии удостоверения. Для эффективного контроля в Минске работают мотопатрули.