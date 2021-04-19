Вакцинация от коронавируса в Беларуси: где записаться, кому не стоит делать и как вести себя после? Рассказывает врач

Новости Беларуси. С первых чисел апреля в минских поликлиниках проводится массовая вакцинация против коронавирусной инфекции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Какова ситуация сейчас – хватает ли вакцин, много ли желающих? Есть ли очередь и как быстро можно сделать эту прививку от вируса? На эти и другие вопросы ответила главный врач 39-й минской поликлиники Ольга Есманчик. Евгений Поболовец, СТВ:

С первых чисел апреля уже началась массовая вакцинация против коронавирусной инфекции. Какова ситуация сейчас – хватает ли вакцин, есть ли очереди и как быстро можно вакцинироваться? Какими вакцинами сейчас прививают в Беларуси и как можно записаться?

Ольга Есманчик, главный врач 39-й городской поликлиники Минска:

Сегодня каждая поликлиника столицы и регионов получила в достаточном количестве вакцину как отечественного розлива – на «Белмедпрепаратах» «Спутник V», – так и российской еще есть незначительное количество доз и остатки вакцины, произведенной в Китайской Народной Республике. Читайте также: В апреле в Беларуси произведут ещё до 500 тысяч доз вакцины «Спутник V» В мире сделали около 780 млн прививок от коронавируса Гендиректор «Белмедпрепаратов»: в планах на апрель производство пяти серий «Спутник V» количеством до 500 тысяч доз Очереди в каждой поликлинике сформировались в зависимости от структуры и от количественного состава населения. Еще в марте (конец февраля – март) был запущен процесс записи пациентов на вакцинацию от COVID. Это осуществлялось либо посредством интернет-сайта поликлиники, когда пациент мог зайти, высказать свое желание вакцинироваться либо не вакцинироваться и оставить свой контактный телефон для того, чтобы в последующем могли связаться медработники с ним. С другой стороны, любое лицо, которое не обладает возможностью контакта с интернет-ресурсами организаций, – они приходили в поликлиники и могли записаться в журнале либо в очереди, что они хотят вакцинироваться от COVID. Сегодня в каждой поликлинике такая очередь уже начала разбираться. Пациентов, желающих привиться, приглашают на прием к врачу общей практики либо к врачу-терапевту для того, чтобы осуществить осмотр пациента, и затем – процесс вакцинации.

Как быстро можно сделать прививку? Евгений Поболовец:

Для понимания. Если я сегодня принял решение вакцинироваться, сколько времени пройдет с момента принятия решения до момента вакцинирования? Ольга Есманчик:

Ваша задача будет обратиться в свою поликлинику по месту фактического проживания, высказать свое желание. Вас запишут. В принципе, если у вас противопоказаний нет, и вы сейчас находитесь в поликлинике, как показывает практика, каждая поликлиника может сегодня после осмотра врача осуществить вакцинацию против COVID. Но вы должны помнить о том, что повторная вакцинация – а все вакцины, которые имеются сегодня в республике двухкомпонентные – повторная встреча с врачом и введение второго компонента будут осуществлены через 21 день. Не более 100 человек в день. В 37-й поликлинике Минска показали, как проходит вакцинация от коронавируса

Кому врачи не рекомендуют вакцинироваться? Евгений Поболовец:

Давайте подробнее поговорим о противопоказаниях. Какие есть и в каких случаях вакцинирование не рекомендуется? Ольга Есманчик:

В первую очередь мы ограничиваем процесс вакцинации у пациентов, которые перенесли инфекцию COVID 3-6 месяцев [назад – прим. ред]. Это дифференцируется в зависимости от тяжести протекания COVID-инфекции у пациента и решается совместно с лечащим врачом, который наблюдал пациента в период COVID. С другой стороны, лица, которые в настоящее время переболели респираторными инфекциями, какими-то пневмониями, инфекциями верхних дыхательных путей, тоже подлежат вакцинации. Рассматривается процесс их вакцинации спустя 2-4 недели после перенесенного обострения либо острого состояния по верхним дыхательным путям. «Чешуёй покрылись, хвост вырос или нет?» Главврач 1-й больницы Минска рассказал, зачем вёл онлайн-дневник Пациентам, которые имеют хронические заболевания на стадии неполной компенсации либо декомпенсации, в настоящее время мы не проводим вакцинацию. Но лица, у которых хронические заболевания находятся в стадии стойкой ремиссии, подлежат вакцинации. Сегодня возрастных ограничений взрослого населения по вакцинации нет. То есть мы вакцинируем пациентов от 18 лет и старше.

Почему важно, чтобы привились как можно больше людей? Евгений Поболовец:

Почему необходима вакцинация? Ольга Есманчик:

В первую очередь, чтобы защитить самого себя, свое ближайшее окружение, родных и близких, с которыми проживаешь. Потому что мы наблюдаем семейные очаги, где после заболевания одного из членов семьи возникает заболевание и у остальных членов семьи. Когда в квартире проживают четыре, шесть человек и лица возрастные, соответственно, даже развитие местной реакции либо небольшого субфебрилитета после введения вакцины значительно легче и проще, чем находиться неделю в стационаре с температурой – 10-14 либо 20 дней. Соответственно, в первую очередь мы защищаем как себя, так и близких и родных. И, конечно же, мы говорим о том, что формируется коллективный иммунитет, который позволит снизить в последующем нагрузку на систему здравоохранения и обеспечивать медицинскую помощь по различным специальностям, направлениям – то, в чем мы были ограничены в 2020 году.