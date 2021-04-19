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В Минске до конца 2021-го сдадут несколько школ и садиков. Где они появятся?

19 апреля 2021 17:29
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Новости Беларуси. Три школы и два детских сада планируется сдать в Минске в 2021 году, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. К началу учебного сезона новые школы появятся в микрорайоне Лошица-9 и в Национальном детском технопарке возле жилого комплекса «Магистр».

В Минске до конца 2021-го сдадут несколько школ и садиков. Где они появятся?-1

Еще одно учебное заведение намечено ввести до конца 2021 года в районе проспектов Дзержинского – Любимова, неподалеку от Студенческой деревни.

В Минске до конца 2021-го сдадут несколько школ и садиков. Где они появятся?-4

Появятся в городе два детских сада. Один из них – в микрорайоне Масюковщина-5 – намечается ввести в эксплуатацию до конца июня. Второе дошкольное учреждение планируется открыть к 1 сентября в многофункциональном комплексе «Минск Мир».

# Социальная инфраструктура # общество # Фотофакт

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