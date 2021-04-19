В Минске до конца 2021-го сдадут несколько школ и садиков. Где они появятся?

Новости Беларуси. Три школы и два детских сада планируется сдать в Минске в 2021 году, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. К началу учебного сезона новые школы появятся в микрорайоне Лошица-9 и в Национальном детском технопарке возле жилого комплекса «Магистр».

Еще одно учебное заведение намечено ввести до конца 2021 года в районе проспектов Дзержинского – Любимова, неподалеку от Студенческой деревни.