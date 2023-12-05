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Андрей Король: «Почти в два раза увеличилось количество китайских студентов»

05 декабря 2023 17:32
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Всепогодный, всесторонний и стратегический характер белорусско-китайских отношений подтвердили лидеры Беларуси и Китая. Переговоры на высшем уровне вызвали широкое обсуждение в экспертном и медийном сообществе. Прошедшую накануне в Пекине встречу назвали исторической. Главы государств сделали ряд заявлений, озвучены вполне конкретные договоренности в области торгово-экономических взаимоотношений. Также Пекин вполне конкретно дал понять, что выступает против вмешательства в суверенные дела Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Король: «Почти в два раза увеличилось количество китайских студентов»-1

Посещая Пекинский университет, Александр Лукашенко обратил внимание на развитие социально-гуманитарной сферы. Ведущий вуз Беларуси к этому готов!

Андрей Король: «Почти в два раза увеличилось количество китайских студентов»-4

Андрей Король, ректор Белорусского государственного университета:
С 18-го года мы в своей международной деятельности взяли стратегический курс на развитие сотрудничества, причем не только экономического, научного, но и всестороннего, всепогодного с КНР. Сегодня мы можем уже обозначить ряд реальных достижений, если даже брать количественную сторону. Например, у нас почти в два раза увеличилось количество китайских студентов.

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# Беларусь-Китай # общество # Евгений Пустовой # Андрей Король # Фотофакт

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