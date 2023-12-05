Белорусские охотники в морозы подкармливают диких животных
С наступлением морозов в поддержке нуждаются четвероногие обитатели лесов. Белорусское общество охотников и рыболовов организовало подкормку диких животных. Только в Гродненской области под их опекой 15 тысяч оленей, косуль и лосей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для копытных сбалансированный рацион. Такие меры позволяют сохранять популяции.
На фуршет в чаще заснеженного леса заглянула Галина Буро.
Морозной зимой травоядным сложно раздобыть пищу под снегом. Поддержка человека необходима. Зерно как углеводы и волокна, калорийная кукуруза и витаминно-минеральная сахарная свекла – на морозе ее сладость растет, что очень любят олени, косули и лоси.
Все учтены: на 8 000 гектаров здесь обитают сотни оленей, 150 косуль и больше двух десятков лосей. Захаживают и гости – место приграничное, литовский забор снизил миграцию, но некоторые звери переплывают границу по Неману. Гродненские охотники, наоборот, вместо препон, стремятся сохранять популяции.
Юрий Чеботарь, егерь Гродненской областной организационной структуры Белорусского общества охотников и рыболовов:
Благоприятное место для оленя, популяция растет с каждым годом, это видно. То есть, естественно, помогает и кормление.
Только в Гродненской области Белорусское общество охотников заготавливает для зимней подкормки больше 2 000 тонн кормов. На следующий сезон потребуется еще больше, ведь число копытных в лесах увеличат.
Марк Баранский, заместитель председателя – главный охотовед Гродненской областной организационной структуры Белорусского общества охотников и рыболовов:
В Волковысском районе мы завезем очередную партию ланей, чтобы поднять популяцию в районе. Потом она будет расходиться в соседние районы. Также в этом году мы планируем завезти еще лань в Островецкое охотхозяйство Белорусского общества охотников и рыболовов. Новый вид, интересно будет им заниматься.
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