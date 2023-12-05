Белорусские охотники в морозы подкармливают диких животных

На фуршет в чаще заснеженного леса заглянула Галина Буро.

С наступлением морозов в поддержке нуждаются четвероногие обитатели лесов. Белорусское общество охотников и рыболовов организовало подкормку диких животных. Только в Гродненской области под их опекой 15 тысяч оленей, косуль и лосей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для копытных сбалансированный рацион. Такие меры позволяют сохранять популяции.

Морозной зимой травоядным сложно раздобыть пищу под снегом. Поддержка человека необходима. Зерно как углеводы и волокна, калорийная кукуруза и витаминно-минеральная сахарная свекла – на морозе ее сладость растет, что очень любят олени, косули и лоси.

Все учтены: на 8 000 гектаров здесь обитают сотни оленей, 150 косуль и больше двух десятков лосей. Захаживают и гости – место приграничное, литовский забор снизил миграцию, но некоторые звери переплывают границу по Неману. Гродненские охотники, наоборот, вместо препон, стремятся сохранять популяции.