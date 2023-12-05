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Белорусские охотники в морозы подкармливают диких животных

05 декабря 2023 17:20
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С наступлением морозов в поддержке нуждаются четвероногие обитатели лесов. Белорусское общество охотников и рыболовов организовало подкормку диких животных. Только в Гродненской области под их опекой 15 тысяч оленей, косуль и лосей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для копытных сбалансированный рацион. Такие меры позволяют сохранять популяции.

На фуршет в чаще заснеженного леса заглянула Галина Буро.

Белорусские охотники в морозы подкармливают диких животных-1

Морозной зимой травоядным сложно раздобыть пищу под снегом. Поддержка человека необходима. Зерно как углеводы и волокна, калорийная кукуруза и витаминно-минеральная сахарная свекла – на морозе ее сладость растет, что очень любят олени, косули и лоси.

Все учтены: на 8 000 гектаров здесь обитают сотни оленей, 150 косуль и больше двух десятков лосей. Захаживают и гости – место приграничное, литовский забор снизил миграцию, но некоторые звери переплывают границу по Неману. Гродненские охотники, наоборот, вместо препон, стремятся сохранять популяции.

Белорусские охотники в морозы подкармливают диких животных-4

Юрий Чеботарь, егерь Гродненской областной организационной структуры Белорусского общества охотников и рыболовов:
Благоприятное место для оленя, популяция растет с каждым годом, это видно. То есть, естественно, помогает и кормление.

Белорусские охотники в морозы подкармливают диких животных-7

Только в Гродненской области Белорусское общество охотников заготавливает для зимней подкормки больше 2 000 тонн кормов. На следующий сезон потребуется еще больше, ведь число копытных в лесах увеличат.

Белорусские охотники в морозы подкармливают диких животных-10

Марк Баранский, заместитель председателя – главный охотовед Гродненской областной организационной структуры Белорусского общества охотников и рыболовов:
В Волковысском районе мы завезем очередную партию ланей, чтобы поднять популяцию в районе. Потом она будет расходиться в соседние районы. Также в этом году мы планируем завезти еще лань в Островецкое охотхозяйство Белорусского общества охотников и рыболовов. Новый вид, интересно будет им заниматься.

Подробности в сюжете.

# Дикие животные # общество # Галина Буро # Новости Гродно и Гродненской области # Фотофакт

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