Увеличат удой молока в несколько раз! Как модернизируется сельское хозяйство в Беларуси?

Построить по 10 новых молочно-товарных комплексов в каждой области. Поручение Александра Лукашенко должно быть выполнено до конца 2024 года. В юго-восточном регионе сегодня открыли уже пятый по списку объект, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этот раз новые возможности для производства молока получило хозяйство «Козенки-Агро» в Мозырском районе.

Эти красивые и ухоженные буренки сегодня справляют новоселье. Буквально за год в деревне Творичевка возвели современный доильно-молочный блок и два коровника на 600 голов. Комплекс стал пятым в Гомельской области, построенным по указу Президента. Он поможет хозяйству «Козенки-Агро» увеличить годовое производство молока на 5 500 тонн.

В сутки хозяйство отгружает по 43 тонны молока, все оно отправляется на Мозырский завод. Впрочем, работать животноводы планируют не только над количеством продукции, но и над качеством.

В Мозырском районе открыли современный МТК – это пятый подобный объект в Гомельской области.

Нужно выходить на 100 % экстра-класса. Такова тенденция и всего района. Мозырщина прочно закрепилась в лидерах сферы не только в Гомельской области, но и в республике – стоит на четвертой позиции рейтинга.