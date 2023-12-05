Увеличат удой молока в несколько раз! Как модернизируется сельское хозяйство в Беларуси?
Построить по 10 новых молочно-товарных комплексов в каждой области. Поручение Александра Лукашенко должно быть выполнено до конца 2024 года. В юго-восточном регионе сегодня открыли уже пятый по списку объект, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этот раз новые возможности для производства молока получило хозяйство «Козенки-Агро» в Мозырском районе.
Там побывала Анна Корольчук.
Эти красивые и ухоженные буренки сегодня справляют новоселье. Буквально за год в деревне Творичевка возвели современный доильно-молочный блок и два коровника на 600 голов. Комплекс стал пятым в Гомельской области, построенным по указу Президента. Он поможет хозяйству «Козенки-Агро» увеличить годовое производство молока на 5 500 тонн.
В сутки хозяйство отгружает по 43 тонны молока, все оно отправляется на Мозырский завод. Впрочем, работать животноводы планируют не только над количеством продукции, но и над качеством.
В Мозырском районе открыли современный МТК – это пятый подобный объект в Гомельской области.
Нужно выходить на 100 % экстра-класса. Такова тенденция и всего района. Мозырщина прочно закрепилась в лидерах сферы не только в Гомельской области, но и в республике – стоит на четвертой позиции рейтинга.
Елена Павлечко, председатель Мозырского райисполкома:
В каждой сельхозорганизации мы строим дополнительно животноводческие помещения для выращивания молодняка крупного рогатого скота. Такая тенденция из года в год позволяет нам как наращивать поголовье крупного рогатого скота, так и наращивать объемы производства и реализации молока и мяса. Наша задача как минимум – каждый год прирастать по 2 000 голов крупного рогатого скота. И с поставленными перспективами у нас есть наработки, мы должны обязательно справиться.
Подробности в видеоматериале.